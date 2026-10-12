Codelco confirma muerte de dos trabajadores tras alud en El Teniente

Codelco informó el fallecimiento de los trabajadores que quedaron atrapados tras un alud producido en la División El Teniente, en la Región de O’Higgins.

La empresa comunicó que pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia y las maniobras realizadas, se constató el fallecimiento de ambos trabajadores.

En un comunicado señalaron que “en este difícil momento, la Corporación expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos, compañeros de trabajo y equipos de las empresas afectadas por esta dolorosa pérdida”.

Ambos operarios fueron encontrados por los equipos de emergencia

La empresa estatal informó que ambos operarios fueron encontrados por los equipos de emergencia, aunque las maniobras realizadas en el sector no permitieron salvar sus vidas.



“Pese a los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia y a las maniobras realizadas en el lugar, se constató el fallecimiento de ambos trabajadores”, señaló Codelco mediante una declaración.



La emergencia se produjo cerca de las 14:00 horas de este domingo. Un deslizamiento de material afectó a tres trabajadores que se encontraban desarrollando labores en un sector de la mina.



De acuerdo con los antecedentes iniciales entregados por Carabineros, los afectados realizaban trabajos de despeje de nieve al momento del accidente.



Tras conocerse la situación, se activaron los protocolos de emergencia y comenzaron las maniobras para ubicar a los trabajadores que habían quedado atrapados.



Uno de ellos pudo ser rescatado y derivado a un recinto asistencial, mientras los equipos especializados continuaron trabajando para encontrar a los otros dos ocupantes.

Pertenecían a la empresa subcontratista San Lorenzo

En su declaración, la cuprífera estatal precisó que los dos operarios fallecidos pertenecían a la empresa subcontratista San Lorenzo. Esta presta servicios a la contratista Aura.



Según explicó la compañía, ambos se encontraban efectuando labores de inspección en sectores de la mina a rajo abierto.



Codelco agregó que las operaciones de esa área estaban detenidas debido a las condiciones meteorológicas que afectaban al sector.



Respecto de la comunicación de los fallecimientos, la estatal indicó que la información fue entregada oficialmente una vez que la empresa San Lorenzo notificó previamente a las familias de los trabajadores. De acuerdo con los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.



La compañía también expresó sus condolencias a los familiares, compañeros de trabajo y equipos de las empresas involucradas en la emergencia.



Asimismo, manifestó que se mantendrá atenta a las medidas que adopten las empresas contratistas para brindar apoyo a los cercanos de las víctimas.

Equipos policiales

Tras el deslizamiento, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de equipos policiales especializados para desarrollar las primeras diligencias investigativas.



Hasta la División El Teniente llegaron efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).



Los equipos trabajan en el levantamiento de antecedentes que permitan establecer cómo ocurrió el alud y determinar las circunstancias en que los trabajadores desarrollaban sus funciones al momento de la emergencia.

