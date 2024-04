Colmed sobre baja vacunación: “El Gobierno tiene un problema comunicacional”

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, se sumó a las críticas del Plan Nacional de Inmunización, acusando problemas comunicacionales, uno de los factores que habrían influido en la salida de la jefa del Programa, María Paz Bertoglia.



En conversación con Radio Pauta, la dirigente apuntó a un problema comunicacional y de gestión por parte del Ejecutivo y reiteró el llamado a que las personas se acerquen a los vacunatorios.



Arriagada señaló que “el Gobierno tiene un problema comunicacional, creo que para la institución que es y para lo compleja que es la salud, hay una deficiencia en atacar varios frentes y lamentablemente en salud los frentes son varios“.



“Echo de menos que el Gobierno se pliegue en todos los medios para explicarle a las personas en la mañana, en la tarde, en la noche, en todos los frentes, para explicar la importancia de la vacunación”, sostuvo y agregó que “se podría estar comunicando mucho más de lo que lo estamos haciendo“.



Ante las bajas tasas de vacunación, la presidenta del Colmed también mencionó problemas de gestión y afirmó que “el Gobierno tiene que salir a los lugares en donde está la gente más vulnerable, ir a los campamentos, ir a las plazas (…) yo siento que hay un tema de gestión también“, aseguró.



“Hay un cansancio también postpandemia y, por lo tanto, también es cierto que no todo depende del Gobierno”, admitió.



“Por eso hoy el llamado fundamental es a los padres de niños menores de 6 meses a que se acerquen para el anticuerpo monoclonal (vacuna contra el virus sincicial). Ahí necesitamos llegar a una cobertura de más de 85% antes del 15 de mayo, si no, no va a servir”, subrayó.



Consultada por la detección de casos de dengue en el país, afirmó que “confiamos en que la caída de las temperaturas va a disminuir el ambiente propicio para que este mosquito se desarrolle. También tenemos la certeza que el sistema de salud chileno siempre ha reaccionado bien en casos de este tipo”.



“Nuestra preocupación es que un eventual brote de dengue pueda coincidir con la temporada de virus respiratorios y eso pueda estresar el sistema de salud. Por eso el llamado es a vacunarse contra la influenza y contra el Covid-19 para que no coincidan varias cosas que puedan complicarnos”, insistió.



Sobre la postura del gremio ante el lento avance de la discusión de la ley corta de isapres, Arriagada mencionó que “como Colegio Médico nos preocupa la viabilidad de las isapres (…) nos preocupa una quiebra de ellas por el efecto que podría tener en los prestadores privados“.