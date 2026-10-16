Comisión concede libertad condicional a excarabinero Patricio Maturana que cegó a senadora Campillai

La Comisión de Libertad Condicional de Talca concedió por unanimidad este beneficio a Patricio Maturana Ojeda, excarabinero condenado por el ataque que dejó ciega a la senadora Fabiola Campillai durante el estallido social de 2019.



Según informó Radio Biobío, la medida podrá hacerse efectiva a partir del próximo 2 de diciembre, pese a la oposición de la parlamentaria.



La resolución establece que el beneficio se otorgará una vez cumplido el plazo mínimo exigido. En concreto, el documento señala: “El solicitante gozará del beneficio que por esta resolución se otorga, una vez que cumpla el tiempo mínimo, esto es, a partir del día 2 de diciembre de 2026”.

Maturana cumple una condena de 12 años y 183 días de presidio

Maturana cumple una condena de 12 años y 183 días de presidio en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina. Esto tras ser sentenciado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra Campillai.



Campillai presentó su oposición por escrito y acudió personalmente este viernes ante la Comisión de Libertad Condicional para cuestionar la solicitud del excarabinero.



Entre sus argumentos, planteó que debía exigirse el cumplimiento de dos tercios de la pena y cuestionó que Maturana no le haya pedido disculpas ni manifestado públicamente arrepentimiento por lo ocurrido.

Campillai advirtió sobre las consecuencias que su eventual salida podría tener para su seguridad

La senadora advirtió sobre las consecuencias que su eventual salida podría tener para su seguridad y su integridad psíquica. Y solicitó que se consideraran los estándares internacionales relativos al cumplimiento de las condenas y los derechos de las víctimas.



Sin embargo, la instancia desestimó sus planteamientos y determinó que correspondía exigir la mitad de la pena. Esto debido a que el delito por el que fue condenado Maturana no se encuentra entre aquellos que requieren cumplir dos tercios de la sentencia para acceder al beneficio.



También sostuvo que el fallo condenatorio descartó expresamente calificar los hechos como un crimen de lesa humanidad.



Otro de los antecedentes considerados fue el informe psicosocial elaborado por Gendarmería, que evaluó favorablemente al condenado.



Según recoge la resolución, el documento señala: “El postulante evidencia actualmente una adecuada asunción de responsabilidad. Reconocimiento del impacto de sus actos y rechazo explícito de la conducta delictiva, manifestando disposición sostenida a mantener un comportamiento ajustado a las normas sociales”.



El informe también califica como “muy bajo” el riesgo de reincidencia de Maturana y consigna que no registra antecedentes penales previos y que ha mantenido una conducta intachable durante el período exigido.



Respecto de los temores expresados por Campillai, la comisión indicó que no existen antecedentes de amenazas, acercamientos o comunicaciones del condenado hacia la senadora.



Con estos antecedentes, la Comisión de Libertad Condicional de Talca aprobó por unanimidad el beneficio y dispuso comunicar la decisión a Gendarmería y a los juzgados de garantía correspondientes.

Los hechos se remontan al 26 de noviembre de 2019

Los hechos se remontan al 26 de noviembre de 2019, cuando Campillai se dirigía a tomar locomoción en San Bernardo para ir a trabajar. En ese momento, recibió en el rostro el impacto de una bomba lacrimógena disparada por el entonces capitán de Carabineros Patricio Maturana.



Las lesiones provocadas por el proyectil le causaron la pérdida permanente de la visión, además del gusto y el olfato.