Comisión mixta despacha la ley antiterrorista: sistema “Imsi Catcher” genera controversia

La comisión mixta encargada de resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados despachó la ley antiterrorista, por lo que ahora queda pendiente que tanto la Cámara de Diputados como el Senado ratifiquen los cambios introducidos al proyecto.



De acuerdo a lo que publica Emol, uno de los puntos que generó más controversia fue el sistema “Imsi Catcher“, que permite interceptar el tráfico de teléfonos móviles y rastrear los datos de ubicación de los usuarios.



Este punto fue superado con una votación dividida, luego de que se introdujera una indicación que establece que el sistema estará sujeto a cierta regulación, según explicó el presidente de la comisión, el senador Iván Flores (DC).



Tendrá que “ser autorizada por un juez de garantía a solicitud del fiscal, en un plazo acotado y con condiciones muy estrictas sobre qué hacer con la información que no es relevante para la investigación”, explicó.



Durante la discusión, las diputadas Lorena Fries (FA) y Alejandra Placencia (PC) se opusieron a este sistema de rastreo.



Fries argumentó que “tanto las medidas de georreferenciación como las de acceso a datos de comunicaciones ya existen en otras leyes” y por lo tanto esta norma “pone en riesgo el respeto a los derechos fundamentales” de las personas.



La diputada Placencia, por su parte, advirtió que “las asociaciones terroristas son complejas, así como lo hemos visto durante la tramitación y lo más probable es que simplifiquen su forma de actuar para no ser interceptados a través de estas tecnologías, por lo tanto, quienes van a salir afectados mayoritariamente, porque es una pesca de arrastre, son las personas comunes y corrientes”.



La parlamentaria agregó que “esa es un afectación a los derechos fundamentales de las personas, a su privacidad, al resguardo de sus comunicaciones, a los datos y metadatos, que también son comunicaciones de las personas”.



Tras la votación, la diputada Alejandra Placencia manifestó su interés de que este artículo sea rechazado por ambas Cámaras ya que supone el riesgo de un “espionaje masivo” a la ciudadanía. De no ser así, advirtió, recurrirán al Tribunal Constitucional (TC).



El informe de la comisión mixta será debatido y votado el marte en el Senado y el miércoles en la Cámara de Diputados.