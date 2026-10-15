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Con apoyo de locatarios de La Vega Central, Fundación Las Rosas inicia su Colecta Nacional 2026

Con música, una batucada de personas mayores y el apoyo de comerciantes y voluntarios, Fundación Las Rosas dio inicio en La Vega Central a su Colecta Nacional 2026, bajo el lema “Ayudar cura el Alma”. La campaña busca reunir recursos para el cuidado de más de 2.300 personas mayores que viven en los 28 hogares de la institución.

Patricia Schüller Gamboa
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Con apoyo de locatarios de La Vega Central, Fundación Las Rosas inicia su Colecta Nacional 2026

Con música, una batucada de personas mayores y el apoyo de comerciantes y voluntarios, Fundación Las Rosas dio inicio en La Vega Central a su Colecta Nacional 2026, bajo el lema “Ayudar cura el Alma”. La campaña busca reunir recursos para el cuidado de más de 2.300 personas mayores que viven en los 28 hogares de la institución.

La actividad contó con la participación de Tambores Mayores, una batucada integrada por adultos mayores; el doble de Sandro; Tarrín, el corpóreo de la Fundación, y voluntarios que invitaron a colaborar.

Arturo Guerrero, vocero de La Vega Central, destacó el compromiso de los locatarios e invitó a toda la comunidad a sumarse a esta campaña solidaria.

“Curitas para el Alma”

Como parte de la campaña, Farmacias Ahumada pondrá a disposición todas sus sucursales para recibir aportes y ofrecer las “Curitas para el Alma”, parches solidarios cuya recaudación irá en beneficio de los hogares de la Fundación.

“Nos enorgullece ser parte de la Colecta 2026. Hoy ponemos nuestro compromiso y toda nuestra red de farmacias a lo largo de Chile al servicio de las Curitas para el Alma”, destacó Pablo Hervías, gerente general de Farmacias Ahumada.

Tatiana Viveros, directora de Desarrollo de Fundación Las Rosas, destacó: “Una vez más salimos a la calle con nuestra Colecta Nacional y nos alegra mucho contar con el apoyo y el cariño de los locatarios de La Vega Central”.

La colecta en las calles se realizará el 16, 17 y 18 de octubre, mientras que las donaciones digitales estarán disponibles durante todo el mes. Los fondos permitirán financiar alimentación, insumos médicos y otras necesidades esenciales de los hogares.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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