Confirman que Maite Orsini fue hospitalizada “por cuadro complejo de salud”

Durante la tarde de este lunes, el Frente Amplio (FA) confirmó que la diputada Maite Orsini se encuentra hospitalizada debido a un cuadro complejo de salud.



El jefe de la bancada de diputados del FA, Jaime Sáez, recalcó que van a “resguardar la privacidad correspondiente, es una situación compleja, que es de índole personal, y que no nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre aquello”.



“Es una situación que es compleja, no hemos podido abordarla personalmente con ella, no hemos podido dialogarlo, pero imaginamos que cuando ella recupere su condición de salud, pueda volver a reincorporarse a sus labores en el Congreso. Evidentemente esta es una situación que tenemos que conversar y resolver”, indicó.



Por su parte, el diputado Andrés Giordano dijo que Orsini “actualmente se encuentra hospitalizada por instrucción de su equipo médico. Es una decisión que además tiene mucho que ver la esfera de su familia y entendemos que por esto va a mantenerse en observación por un tiempo indeterminado”.



En cuanto a los procesos al interior de la colectividad, Giordano sostuvo que “las razones que están detrás de una solicitud de denuncia, investigación e incluso de expulsión de la diputada tienen que ver con que ha habido acciones que podrían calificarse como una imprudencia, pero eso lo tiene que determinar el Tribunal Regional y Supremo de acuerdo a los antecedentes que se presenten para fundar la denuncia”.