Copago Cero para los tramos C y D de Fonasa: En qué consiste el anuncio del Gobierno

El Presidente Boric presentó este miércoles el programa Copago Cero, medida que había formado parte de sus promesas de campaña, y que implica el término del copago para los beneficiarios de los tramos C y D del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), igualándolos con los del grupo A y B, a contar de septiembre próximo.



En una actividad realizada en el Hospital Félix Bulnes, el Mandatario sostuvo que “muchas generaciones de chilenas y chilenos han soñado con lo que hoy día estamos avanzando, en convertir, hacer realidad que sea un sistema de salud público gratuito, para todas y todos los usuarios de Fonasa. Un sistema que funcione en base a ciudadanos, en base a las necesidades de las personas, y no al tamaño de la billetera de cada uno”, expresó.



Boric recordó que hoy en Chile existen más de 15.000.000 de personas en Fonasa: “De ellas, más de 6.000.000 pertenecen a los tramos C y D, y quiero que sepan que hoy día estos tramos realizan un copago por las atenciones en la Red Pública de Salud de un 10% en el tramo C, y un 20% en el tramo D. Nos parece que esto es injusto, porque la salud tiene que ser un derecho en donde no esté condicionado por el tamaño de la billetera de la familia”.



“Estamos anunciando esta medida de la gratuidad del fin del copago en el sistema público, que regirá desde el 1 de septiembre de este año, y aplica para las prestaciones GES, y para las prestaciones que no son GES, con un ahorro promedio de $265.000 al año por familia”, detalló el Mandatario.



Lo anterior, de acuerdo al Jefe de Estado, “se alinea con el propósito de bajar la carga que las familias tienen, ante lo que debieran ser derechos. Veo al fondo también a agrupaciones protestando por el derecho a la vivienda, veo en permanentemente a la gente que está endeudada por haber aspirado a tener una educación de calidad, y lo que nosotros decimos, por el motivo por el cual llegamos al Gobierno, es porque justamente los derechos no tienen que ser negocio, y para eso nos la vamos a jugar y vamos a dar lo mejor de nosotros, para que la salud, para que las pensiones, para que las viviendas, para que la educación, sea accesible para todos los ciudadanos de nuestra patria, insisto, sin importar cuánta plata tenga en el bolsillo”.

SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE



Desde septiembre de 2022 este beneficio se activa automáticamente para todas las personas que pertenecen a Fonasa. No deben realizar ningún trámite asociado a la atención de salud.

Ejemplo:

Pablo es usuario del tramo D, tiene 50 años y vive en la comuna de Maipú. Él pertenece a Fonasa en el tramo D y le diagnosticaron Esclerosis Múltiple, uno de los 85 problemas de salud incluidos en el AUGE o GES.

El tratamiento de esta enfermedad en el hospital en el que se atendió tuvo un costo cercano a los 17 millones de pesos. De ese monto, Fonasa pagó más de 14 millones y Pablo pagó 3.155.308 pesos.

Desde septiembre de 2022 las personas como Pablo no pagarán por sus atenciones de salud en la Red Pública. Es decir, serán gratuitas porque Fonasa cubrirá el costo total del tratamiento en la Modalidad de Atención Institucional, según detalla el sitio Copago Cero.