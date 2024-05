CPC responde a Boric: “Hemos presentado propuestas concretas más allá de que al Gobierno no le gusten”

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) Ricardo Mewes, respondió a los dichos del Presidente Boric la mañana de este jueves en conversación con las emisoras afiliadas a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).



“La CPC no va a polemizar con el Presidente de la República. Lo que el sector privado tenía que decir en Enade, se dijo con claridad y respeto, representando a miles de empresarios de todos los sectores y tamaños”, dijo el líder gremial.



“Hemos sido colaborativos. Hemos presentado propuestas concretas más allá de que al Gobierno no le gusten”, añadió.



Asimismo afirmó que “luego de constatar con datos y evidencia la realidad y desafíos que enfrenta hoy nuestro país, propusimos siete caminos de solución, siete acciones en que debemos enfocarnos para reimpulsar el crecimiento y recuperar así el sueño del desarrollo y el progreso para todos los chilenos”.



Detalló que los planteamientos “se refieren a avanzar en más seguridad, un mejor Estado, mayor certeza jurídica, competitividad tributaria, capital humano para el futuro, aprovechar nuestras ventajas comparativas en la transición hacia una economía sostenible y un sistema político que dé gobernabilidad”.



“Esto es colaborar, porque estamos planteando soluciones concretas para pasar de las palabras a los hechos”. afirmó



Además recordó que el 2 de enero la CPC presentó una propuesta procrecimiento alternativa al pacto fiscal y que fueron 30 medidas “bien concretas, lo que refleja que sí hemos sido propositivos”.



Agregó que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró esa propuesta, señalando que “en un 95% había coincidencia”, por lo que “hemos ido proponiendo alternativas con propuestas económicas concretas y no hemos criticado por criticar, porque nos interesa que al país les vaya bien y estaremos siempre detrás de los buenos proyectos”.



“Vamos a seguir haciendo propuestas para que al país le vaya bien, para que al gobierno le vaya bien”, pero no comparte que se les haga “responsable de lo que pasa con el Poder Legislativo” y el poco avance de algunas reformas, como la de pensiones.



CRÍTICAS AL EMPRESARIADO



Las críticas del Presidente Boric entregadas a Archi hicieron alusión al rol que han tenido los empresarios representados por la CPC y al discurso que dio la semana pasada su presidente Ricardo Mewes en Enade.



“Yo les pido que también revisen el discurso de Karen Thal (presidenta de Icare, organizador de la Enade), que me parece que fue un discurso en ánimo colaborativo”, comentó el mandatario.



Agregó que “el discurso del presidente de la CPC (Mewes) creo que no fue un discurso colaborativo, solo se dedicó a, principalmente, criticar las diferentes medidas que está (impulsando) el gobierno, sin ofrecer alternativas”, dijo el Jefe de Estado al ser consultado sobre sus reflexiones tras el encuentro de Enade.