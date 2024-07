Cuenta Pública: Presidenta de la Cámara destaca avances legislativos en pro de la seguridad

En el marco de la cuenta pública del Congreso Nacional, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), relevó la importancia de avanzar en proyectos que van en línea de mejorar la seguridad en sus diversas dimensiones, en línea con las expectativas de la población.



“Las urgencias ampliamente compartidas en nuestra sociedad se relacionan hoy día con la seguridad en sus distintas dimensiones (…) Es por ello que hemos puesto foco y hacemos esfuerzo por avanzar junto al Gobierno desde nuestra autonomía, pero en una tarea colaborativa, en todas estas dimensiones: la seguridad pública, la seguridad económica y la seguridad social”, destacó durante su discurso.



Con esas palabras, Cariola ejemplificó el interés y el trabajo que ha desarrollado la Corporación entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, periodo que abarca la presente cuenta pública del Congreso Nacional ante el Congreso Pleno, donde también expuso el titular del Senado, José García Ruminot (RN).



SEGURIDAD PÚBLICA



Una especial mención hizo la presidenta de la Cámara al tema de la seguridad pública. En este marco, relevó el acuerdo multisectorial para seguir avanzando en una agenda robusta en esta área. Ella considera 32 proyectos de ley propuestos por distintas bancadas y sectores políticos, varios de ellos ya leyes de la República.



De esta agenda de trabajo se encuentra despachado totalmente el proyecto de ley de reincidencia y, desde la Cámara al Senado, ya se han enviado los proyectos de Identificación biométrica; la ley que crea la Defensoría de las víctimas; los textos que regulan el “narco equipaje” y los “narco funerales”; la iniciativa que sanciona la violencia digital; y el proyecto que entrega facultades preventivas a los municipios.



Otras propuestas a las cuales la Cámara le dará prioridad son la nueva ley antiterrorista, el texto que prohíbe el porte y tenencia de armas a procesados por Violencia Intra Familiar, la que sanciona el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles, la iniciativa que obliga a las empresas de transportes de entregar nómina de pasajeros, el proyecto que permite a los municipios intervenir propiedades tomadas por el narcotráfico y el crimen organizado.



“Esto requiere de la unidad de todos los sectores políticos, de ponernos de acuerdo y mirar a los delincuentes como un enemigo común”, enfatizó la presidenta de la Cámara de Diputados.



SEGURIDAD ECONÓMICA Y AGENDA VALÓRICA



Cariola también reconoció que la ciudadanía aspira a recuperar la seguridad económica. Y, en este contexto, mencionó que se ha acordado una agenda legislativa de 21 proyectos de ley para avanzar en un nuevo Pacto Fiscal por el Crecimiento Económico, el Progreso Social, la Responsabilidad Fiscal y la agenda de Probidad y Productividad.



Resaltó que, desde el ámbito de sus competencias constitucionales, la Cámara ha contribuido con el plan del Gobierno por recuperar la estabilidad económica del país.



Entre las leyes aprobadas existen numerosas iniciativas orientadas a fortalecer nuestra la ante los shocks sobrevinientes. También a profundizar los subsidios y beneficios a pymes y personas. Igualmente, a robustecer la institucionalidad vigente para encarar preventiva o correctivamente eventos venideros similares.



En este marco llamó a desarrollar una política fiscal responsable, donde beneficios permanentes a la sociedad se financien con recursos permanentes. “No prometer lo que no podemos cumplir, ni mucho menos generar falsas expectativas”, planteó.



La legisladora hizo un llamado a actuar con empatía y en coherencia con todas las urgencias. Una de ellas, recalcó, debe apuntar a mejorar las pensiones de las y los adultos mayores.



Por otro lado, resaltó la concreción del royalty minero. De igual modo, la ley que establece un beneficio tributario transitorio y extraordinario a la compra de viviendas nuevas adquiridas con créditos con garantía hipotecaria. Paralelamente, felicitó la nueva Ley TEA y las normativas que presentan una perspectiva de género. Entre estas últimas mencionó la que busca prevenir y sancionar el acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. También la tan esperada ley que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.



LLAMADOS POLÍTICOS



Cariola dijo que está convencida de que se debe “apostar por la democracia para dar respuesta a la mayor complejidad que implica la diversidad de ser chileno o chilena en este momento de nuestra patria”.



Así, estimó que se necesita una política que se haga cargo de tomar decisiones difíciles. Pero, del mismo modo, que “sea sensible frente a las dificultades que enfrentan las familias chilenas”. “En ese justo equilibrio se encuentra la política, se encuentra nuestra labor y los necesarios consensos y acuerdos a los que debemos llegar”, planteó.



Sostuvo que la diversidad presente en la Cámara debe y puede ser una gran fortaleza. Sin embargo, para ello dijo que es relevante “actuar con respeto y tolerancia ante la diferencia”. “Tengo la firme convicción de que el mejor camino para resolver nuestros problemas cuando existen miradas opuestas es siempre más democracia y no menos”, comentó.



La legisladora también llamó a que la política sea una verdadera herramienta de transformación para mejorar la vida de las y los chilenos. En tal plano, propuso adaptar la agenda política con generosidad en función de los distintos escenarios de nuestro país.



“Confío en Chile, confío en nuestra patria, confío en nuestro pueblo y confío en nuestra democracia. Estoy convencida que trabajando juntas y juntos, con respeto por nuestras diferencias, haremos avanzar este extendido y bello territorio con todas sus gentes, con sus sueños y anhelos, hacia un futuro mejor”, sentenció hacia el final de su discurso.



PRESIDENTE DEL SENADO



A su vez, el senador José García Ruminot, presidente del Senado, relevó la importancia que tuvo en el trabajo legislativo del período 2023-2024 el acuerdo priorizado de seguridad suscrito por el Ejecutivo, la Cámara de Diputados y el Senado. Acotó que dicho acuerdo permitió despachar 23 proyectos de ley para el combate a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado.



“Cuando existe voluntad política y colaboración entre las distintas fuerzas, es posible alcanzar consensos que beneficien a todos los chilenos”, remarcó.



Asimismo, destacó que el compromiso por el crecimiento del país es una tarea vital para el Senado. Por esa razón, indicó que la Corporación aceptó la invitación del Presidente de la República para suscribir un “Pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal”.



Finalmente, enfatizó que: “Hacemos nuestros los reiterados compromisos de S.E. el Presidente de la República en materia de reformas políticas que nos permitan avanzar en el fortalecimiento de nuestras instituciones y en dotar de mayor gobernabilidad a nuestra democracia. Una tarea que requiere la generosidad de todos los sectores”.