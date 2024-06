Cuentas de la luz subirán más de lo previsto por cargos de transmisión

Las cuentas de la luz subirán más de lo previsto para los clientes residenciales luego de la aprobación de la Ley de estabilización tarifaria, esto debido al aumento de los cargos de transmisión eléctrica.



Según consignó La Tercera, el proyecto, que permitirá descongelar la tarifa eléctrica a partir de julio y que aplicaba para los cargos por el componente de la energía eléctrica, llevó a las autoridades a estimar que los pagos del servicio eléctrico aumentarán un 15% en promedio a nivel nacional.



Lo anterior, luego que se aprobara un recargo en la cuenta para los clientes residenciales de $22 por cada KWh entre años 2024 y 2027, lo que después bajará a $9 por cada KWh entre 2028 y 2035.



Tras la publicación del Informe Técnico Preliminar para la fijación de los cargos de Transmisión por la Comisión Nacional de Energía (CNE), expertos plantean que este componente de la cuenta podría aumentar en más del doble.



El director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No regulados (Acenor), Javier Bustos, explicó que “en promedio a nivel nacional, el alza sería de $9 por kWh respecto de lo que está hoy. (…) El alza que va a haber por la Ley de estabilización es casi la misma en porcentaje en la cuenta, con el aumento en las tarifas de transmisión”.



Además, estimó que el nuevo Cargo Único de Transmisión Nacional, que pagan tanto clientes regulados como libres, aumentará en un 103,2%.



Entre los principales factores que explican las alzas en esta ocasión están aspectos como el mayor tipo de cambio registrado en el primer trimestre del año y la marcada disminución de los ingresos tarifarios.



Desde Valgesta Nueva Energía, consultora liderada por el exsecretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, junto a Ramón Galaz, indican que “los cargos de transmisión, y también los de distribución, se hacen ex ante, por lo tanto, se calculan con ciertos parámetros, que cuando no se cumplen en la realidad, hay que hacer un reajuste para que las empresas de transmisión y también las distribuidoras logren recaudar lo que en teoría debiesen haber hecho con el cargo que se les fijó”.



Según estiman los expertos, los clientes residenciales de Antofagasta verían aumentos en el cargo de transmisión de un 67,3%; en Coquimbo, de 69,5%; en Valparaíso, de 103,2%, en Santiago, de 60,8%; en Concepción, de 48,3%; y en Puerto Montt, de 37,7%.