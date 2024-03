Curicó: Choque de furgón con camioneta que iba contra el tránsito deja 3 muertos

Tres personas murieron en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este viernes en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 179, en la comuna de Curicó.



Según testigos, el accidente ocurrió cerca de las 3:20 de la madrugada sobre la pista poniente de la carretera cuando una camioneta que era seguida por Carabineros, circulando contra el sentido del tránsito, impacta a un furgón que se dirigía hacia el sur.



Producto de la colisión, los tres pasajeros del vehículo utilitario, dos hombres y una mujer, murieron en el lugar.



Según explicó el jefe de la Tenencia de Carreteras de Carabineros, Álvaro Méndez, el conductor que causó la tragedia se desplazaba contra el tránsito desde el cruce Los Niches, cuando fue sorprendido por una patrulla policial que procedió a hacer un seguimiento controlado.



“Veníamos en persecución de esta camioneta a la cual tuvimos que hacerle el quite para no colisionarla de frente. Por ello tuvimos que hacerle seguimiento”, explicó el oficial en declaraciones que recoge VLN Radio.



El causante del accidente, identificado con las iniciales R.E.M.V. de 47 años, sin antecedentes penales, quedó con heridas leves. No se le pudo practicar la prueba de alcoholemia dado que presentaba una insuficiencia respiratoria al momento de ser detenido por Carabineros.



Por instrucción de la fiscalía, personal de la S.I.A.T de Carabineros quedó a cargo de las diligencias investigativas.