Delegación de Ñuble y funcionaria que llamó a esconder carnet: “No compartimos en nada sus dichos”

El delegado presidencial de la Región del Ñuble, Claudio Ferrada, aseguró que se están estudiando sanciones para Quenne Aitken, funcionaria de la institución que hizo un llamado a “esconder el carnet” de los votantes del Rechazo, de cara al plebiscito de salida.



Ferrada manifestó que “no toleramos ese tipo de bromas, no estamos en ese sentido en este Gobierno, de hecho estamos trabajando en asegurar el derecho a voto para este domingo”, y que “nos parecen lamentables los dichos que ha tenido la concejala y funcionaria de nuestra delegación”.



“Nosotros le hemos solicitado un informe detallado de sus funciones para que nos dé cuenta si estaba o no dentro de su jornada laboral. Pero no compartimos en nada sus dichos, no va en perspectiva de lo que este Gobierno garantiza y está comprometido. Se le solicitó un informe detallado para evaluar alguna sanción disciplinaria”, afirmó.



Ferrada fue enfático en señalar que “no compartimos en lo más absoluto, no se condice con lo que este Gobierno representa y quiere promulgar, que es el derecho a sufragio. Ella sigue cumpliendo funciones, pero estamos a la espera del informe que debe entregar en los próximos días”.



Respecto de su comentario, Aitken sostuvo a Emol: “Era en tono de broma, es la talla más antigua del mundo. Estábamos con las tallas, y fue lo que gritamos ‘escóndale el carnet a los del Rechazo’. Quizás fue ingenua, repetir una talla que hemos escuchado en algún lugar, fue inapropiada”.



Los dichos de la funcionaria también generaron palabras de rechazo por parte del Gobierno, a través de la vocera Camila Vallejo: “Aquí no hay espacio al humor respecto a una responsabilidad que hay que tener como funcionario. Cualquier funcionario y funcionaria tiene que apegarse estrictamente a la responsabilidad que le compete siendo autoridad de Gobierno o cumpliendo una función pública”.