Delegado presidencial de la RM niega impacto de caso Monsalve en materia de seguridad

El delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, se refirió a la situación de seguridad de la región y descartó que la detención del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, represente un impacto para el trabajo en conjunto con el ministerio de esa cartera.



En conversación con Radio Infinita, Durán reconoció que “todavía hay variables que requieren persistencia en nuestras políticas con una lógica de corto y mediano plazo. En materia de homicidios, por ejemplo, hay tres cosas que se hacen intensamente con la fuerza del Estado, entre ellas, presencia policial, aumento de patrullajes y fiscalización de armas”.



“Hay un esfuerzo integral muy importante”, pero por sí solo no impide que ante una persona que porta un arma de fuego e intente resolver una disputa, es casi imposible que en cada esquina podamos controlar esta variable, por eso hay que persistir en este esfuerzo”, dijo Durán.



Respecto a las críticas levantadas por el nombramiento de Carolina Leitao, exalcaldesa de Peñalolén, como subsecretaria de Prevención del Delito, Durán indicó que “me consta que ha tenido un trabajo de muchos años en materia de prevención. Creo que la impronta municipal puede contribuir a tener un feeling respecto a lo que ocurre en los territorios”.



También el delegado descartó que el traspaso al interior de los municipios entre los alcaldes electos y los de salida impida el trabajo en materia de seguridad: “Hay una transición razonable después que ocurre una elección. Hay una normalidad institucionalidad y diría que hay que procurar ordenar los distintos actores del Estado con el propósito de ver, cuando asuman los distintos alcaldes, que nuestra agenda tenga continuidad”.



Al finalizar, Gonzalo Durán negó que el caso Monsalve impacte y dificulte el trabajo en conjunto con la cartera del Interior: “En nada, desde el minuto que ha sido nombrado el subsecretario Cordero hemos estado trabajando colaborativamente”.



“Hay un trabajo colaborativo permanente y en mi caso particular estoy muy concentrando en las tareas que me son propias con el propósito que sigamos trabajando con fuerza en materia de seguridad. Ayer estuvimos en la promulgación de la Ley de Funerales de Alto Riesgo y que demuestra que vamos a continuar en nuestro esfuerzo por enfrentar al delito”, enfatizó.