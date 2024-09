Demandan a Miley Cyrus por supuesto plagio a Bruno Mars: “Es innegable”

La artista estadounidense, Miley Cyrus, fue demandada por Tempo Music Investments, compañía que acusó a la artista de plagio por su exitosa canción “Flowers”. En detalle, la acusación indica que habría copiado la canción “When I Was Your Man” de su colega Bruno Mars.

De acuerdo con lo informado por People, la compañía sería propietaria de parte de los derechos del éxito de Mars, publicado en 2013, asegurando que existen “similitudes sorprendentes”.

“Es innegable, basándose en la combinación y la cantidad de similitudes entre las dos grabaciones, que ‘Flowers’ no existiría sin ‘When I Was Your Man”, indicaron mediante los documentos entregados este lunes al tribunal de Los Ángeles.

“La línea vocal inicial del coro de ‘Flowers’ comienza y termina con los mismos acordes que la línea vocal inicial del verso de ‘When I Was Your Man”, sostuvieron. Además, agregaron que la producción habría duplicado “numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos” de la canción de Mars.

“En consecuencia, el demandante presenta esta acción por infracción de derechos de autor que surge de la reproducción, distribución y explotación no autorizadas por parte de los demandados de ‘When I Was Your Man’”, sostuvieron.

Cabe destacar que Bruno Mars no figura entre los demandantes. Sin embargo, el resto de los demandantes solicita que Cyrus y el resto de los implicados dejen de reproducir, distribuir o interpretar públicamente el single lanzado en 2023.