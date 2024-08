Demócratas y Amarillos proponen revisar la edad de jubilación

Amarillos por Chile y Demócratas presentaron una propuesta en materia de pensiones, en medio del debate en la Comisión de Trabajo del Senado.



En el documento, presentado en el Ministerio de Hacienda, se remarca la necesidad de aumentar la cotización en un 6% y considerar incluir la edad de jubilación a la esperanza de vida. Este último aspecto se traduciría en un aumento de la edad de retiro.



En concreto, se busca asegurar “la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones futuras”. También se considera esencial transformar la Superintendencia de Pensiones en un organismo técnico autónomo con capacidad para tomar decisiones.



En relación con la Pensión Garantizada Universal (PGU), se propone un aumento, aunque manteniendo la exclusión para el 10% con mayores ingresos, lo que beneficiaría a 2,4 millones de pensionados.



Además, se sugiere implementar una PGU diferenciada que otorgue montos mayores a quienes hayan cotizado por más años. También se pretende avanzar hacia la creación de “fondos generacionales” para reemplazar los actuales multifondos y mejorar la rentabilidad de los ahorros previsionales.



Además, se plantea compensar la mayor esperanza de vida de las mujeres mediante el uso de tablas de esperanza de vida comunes y financiar este ajuste con parte del incremento en la tasa de cotización.



“Así, una mujer y un hombre con el mismo capital deben recibir igual pensión a los 65 años. Este cálculo debe considerar la diferencia por las pensiones de sobrevivencia esperadas”, sostuvieron las directivas de ambos partidos.



Manifestaron que “debe analizarse que no resulta justo transferir cotizaciones de los trabajadores actuales, quienes tendrán tasas de reemplazo más bajas en el futuro, hacia los pensionados actuales que ya cuentan con tasas de reemplazo más altas. La solidaridad no debe afectar negativamente a las futuras generaciones”.



En este contexto, se plantearon objeciones al aporte reembolsable del 2% propuesto por el Gobierno, que sería una carga adicional para los empleadores con el fin de financiar las pensiones actuales.



“Se cuestiona la efectividad de este mecanismo, ya que implica un préstamo de los trabajadores que se devolvería con una tasa de interés menor a la rentabilidad de sus propios fondos, lo que podría resultar perjudicial para sus futuras pensiones”, consigna la propuesta.



La senadora Ximena Rincón, de Demócratas, indicó que “este 2% de solidaridad que se plantea puede terminar siendo un arma de doble filo. Es importante que se entienda que la plata de los trabajadores tiene que redituarles a ellos. La devolución que se le haga de los dineros debe ser en las mismas condiciones que si lo hubiesen tenido en sus cuentas, no a una tasa de retorno menor”.



Demócratas y Amarillos consideran que “no debe separarse la administración de la inversión, evitando reformas que signifiquen pérdida de know-how, riesgos operacionales y pérdidas de rentabilidad de los ahorros de los trabajadores”.



“Existe preocupación de que la reforma actual no genere las mismas condiciones previsionales entre los presentes y futuros pensionados, por lo que es imprescindible equilibrar las mejoras inmediatas con la sostenibilidad y equidad intergeneracional del sistema previsional”, finaliza el documento.