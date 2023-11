Denuncian extorsión de la “Jauría Trujillo” en una vivienda de Santiago: piden 5 millones

La participante de “Gran Hermano” profundizó en torno al romance que tuvo con el “Mago”, y recordó la manera en la que finalizaron su amorío. “Él me invitó a un matrimonio en Buenos Aires, y de un día para otro él me dejó de contestar el WhatsApp, y yo me enteré por Instagram que fue con la Daniela (Aránguiz)”, señaló.