Desde mitad de cancha: El increíble golazo de Edwin Cardona para Atlético Nacional en Colombia

Un verdadero golazo anotó este jueves el futbolista colombiano, Edwin Cardona, durante la victoria por 3-0 de su equipo, Atlético Nacional, ante Deportivo Pasto.
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El futbolista colombiano se lució con un espectacular remate, en la victoria por 3-0 de su equipo ante Deportivo Pasto por la liga local. “Para pararse y aplaudir, nada más. Qué golazo hiciste, mago”, destacó el club en sus redes sociales.
Un verdadero golazo anotó este jueves el futbolista colombiano, Edwin Cardona, durante la victoria por 3-0 de su equipo, Atlético Nacional, ante Deportivo Pasto.
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