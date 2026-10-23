Home Triunfo "desde mitad de cancha: el increíble golazo de edwin cardona para ..."

Desde mitad de cancha: El increíble golazo de Edwin Cardona para Atlético Nacional en Colombia

El futbolista colombiano se lució con un espectacular remate, en la victoria por 3-0 de su equipo ante Deportivo Pasto por la liga local. “Para pararse y aplaudir, nada más. Qué golazo hiciste, mago”, destacó el club en sus redes sociales.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Desde mitad de cancha: El increíble golazo de Edwin Cardona para Atlético Nacional en Colombia

Un verdadero golazo anotó este jueves el futbolista colombiano, Edwin Cardona, durante la victoria por 3-0 de su equipo, Atlético Nacional, ante Deportivo Pasto. 

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Foto: Captura
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Con Muslera como héroe: Estudiantes venció por penales...

El elenco argentino dio el batacazo en el Estadio Maracaná y se impuso desde los 12 pasos ante el equipo de Erick Pulgar, en una definición que tuvo como gran figura al portero Fernando Muslera, tras contener tres lanzamientos. En busca del título, el “Pincha” se verá las caras con Palmeiras.

Leer mas
Internacional
Macron se reunirá este viernes con estudiantes en medi...

El presidente de la organización Renouveau Lycéen, Nathanaël Combary, anunció que su grupo, junto a Les Lycéens y la Union de Sindicatos de Estudiantes de Secundaria, compartirán impresiones con el mandatario a partir de las 15:00 horas, recogió la cadena BFM TV.

Leer mas
Triunfo
La Roja cayó ante México y necesitará una hazaña para ...

Después de debutar con un amargo empate ante Australia, la escuadra nacional sufrió una dolorosa remontada ante las aztecas y quedó bastante complicada en la cita planetaria que se disputa en Marruecos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/