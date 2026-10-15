Deslizamiento de tierra en Lota obliga a evacuar a 10 familias y mantiene ruta cortada

Un deslizamiento de tierra en la comuna de Lota, en la Región del Biobío, obligó a evacuar a 10 familias y provocó el corte de la carretera Fernando María Castellón. La emergencia se registró durante la tarde del miércoles 14 de octubre, en la ladera de un cerro cercano a la vía.

Tras el incidente, equipos de emergencia y personal especializado se trasladaron al lugar para evaluar la situación. El alcalde de Lota, Jaime Vásquez, también acudió al sector para coordinar las acciones junto a Bomberos y los equipos municipales, recogió Mega.

Deslizamiento en Lota: evacuaron a 10 familias

El alcalde Jaime Vásquez confirmó que 10 familias fueron evacuadas de manera preventiva ante el riesgo asociado al desplazamiento de tierra.

“Tenemos 10 familias que evacuamos rápidamente con los bomberos y equipos municipales”, señaló el jefe comunal en conversación con “Meganoticias”.

Además, Bomberos realizó labores para determinar si había personas lesionadas como consecuencia del deslizamiento.

La emergencia también generó preocupación por la presencia de viviendas en la parte alta del cerro afectado. Por ello, los equipos comenzaron a evaluar el estado de las casas y la necesidad de adoptar nuevas medidas de evacuación.

Ruta Fernando María Castellón permanece cortada

A raíz del deslizamiento, la carretera Fernando María Castellón se mantiene cortada en ambos sentidos, mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar.

Vásquez explicó que la acumulación de agua en los cerros habría contribuido al desplazamiento de tierra.

“La concentración de agua en los cerros hace que se pueda deslizar. Estamos hablando de una masa de tierra de aproximadamente de 2.000 cubos, una cantidad considerable, y se ha optado por cortar la ruta. Hay vías alternativas”, agregó.

Las autoridades mantienen las labores de evaluación en el sector para determinar las condiciones de seguridad y el estado de las viviendas cercanas.