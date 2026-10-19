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Detienen a Jean Paul Pineda por denuncia de violencia intrafamiliar contra su expareja

Según información publicada por T13 y Emol, la mujer presentó la denuncia en la 14º Comisaría de San Bernardo. Los hechos habrían ocurrido cerca del mediodía, cuando ambos se encontraban en el recinto.

Eduardo Córdova
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Detienen a Jean Paul Pineda por denuncia de violencia intrafamiliar contra su expareja

El exfutbolista Jean Paul Pineda fue detenido durante la tarde del domingo tras una denuncia por presunta violencia intrafamiliar presentada por su expareja. De acuerdo con los antecedentes del caso, el episodio habría ocurrido en un motel de San Bernardo, luego de una discusión.

Según información publicada por T13 y Emol, la mujer presentó la denuncia en la 14º Comisaría de San Bernardo. Los hechos habrían ocurrido cerca del mediodía, cuando ambos se encontraban en el recinto.

Trabajadoras del motel habrían alertado sobre la situación

De acuerdo con los antecedentes conocidos, trabajadoras del establecimiento habrían escuchado gritos y acudido a la habitación donde se encontraba la pareja.

En ese momento, Pineda habría abandonado el lugar, antes de ser detenido por personal policial durante la tarde.

El exfutbolista fue capturado cerca de las 17:00 horas del domingo, según los antecedentes difundidos sobre el procedimiento.

Jean Paul Pineda pasará a control de detención

Tras su detención, Pineda quedó a la espera de pasar a control de detención este lunes. En esa instancia se deberán conocer nuevos antecedentes del procedimiento y las eventuales medidas que determine la justicia.

Por ahora, la información disponible corresponde a una denuncia y a antecedentes preliminares del caso. La responsabilidad del exfutbolista deberá establecerse conforme avance el proceso judicial.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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