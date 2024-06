Diputada Hertz: “Las instituciones funcionan mal en este país”

En el marco de su visita al alcalde de recoleta Daniel Jadue (PC), quien está detenido desde el lunes en el Anexo Cárcel Capitán Yáber desde el lunes en cumplimiento de una medida cautelar dictada en el marco de la causa que se sigue en su contra por el llamado caso “Farmacias Populares”, la diputada Carmen Hertz manifestó que las instituciones no están “funcionando”.



“Discrepo con respecto de que las instituciones funcionan. Creo que las instituciones funcionan en forma relativa, tanto la Fiscalía Nacional como el Poder Judicial, dado lo que hemos sabido, de las numerosas influencias indebidas y lo turbio que son los nombramientos”, señaló.



“Respecto a la Fiscalía Nacional, hay varias cuestiones que a mí no me quedan tan claras, como haber aplazado la audiencia del general Yáñez en cinco meses, cuestión que el Presidente valoró”, agregó.



Junto con ello, comentó que el alcalde Jadue ha estado dispuesto “siempre” a colaborar con la justicia.



“Levantó el secreto de sus cuentas bancarias en forma voluntaria, dio a conocer todos sus correos electrónicos, es decir, ha demostrado su respeto por el estado de Derecho”, sostuvo.



Asimismo, planteó que lo de Jadue es una expresión más de la “persecución” de que es objeto su partido desde mucho antes de este episodio, que en su opinión, no corresponde que se tramite por la vía penal.



“No estoy tan segura de que las instituciones funcionan de la manera como las autoridades políticas pretenden que funcionan. Soy escéptica respecto de esto. Creo que las instituciones funcionan mal en este país y eso deteriora sin duda la convivencia democrática”, subrayó.