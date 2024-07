Diputado Oyarzo defiende su propuesta de autopréstamo: “Es el más viable”

El diputado Rubén Oyarzo, en el marco de la discusión del séptimo retiro de la AFP, abordó su propuesta de autopréstamo y sostuvo que “es el más viable porque es responsable financieramente y, además, es viable políticamente”.



El parlamentario explicó que “el autopréstamo lo que busca es que se entreguen $5 millones y que la gente los pueda devolver con una sobrecotización”.



Además, detalló que “se hace hincapié en las personas que están a punto de jubilar, para que las personas que van a cumplir 60 y 65 años puedan retirar un dinero de $2 millones para poder hacer uso, ya sea para el pie de su casa propia, para poder pagar operaciones quirúrgicas y pagar deudas que hoy, lamentablemente, el alto costo de la vida no lo permite”.



En ese sentido, insistió en que “el autopréstamo es el proyecto más viable política y financieramente responsable que va a existir. Y vamos a ir a defenderlo a la Comisión de Constitución hoy”.



Oyarzo manifestó que este lunes “se quiso dilatar esto, se quiso boicotear el autopréstamo y por un voto se salvó de que no pasara a la Comisión de Economía y se quedara en la Comisión de Constitución. Y ya está puesto en tabla. Es importante que veamos este proyecto, que es el más viable de los cinco retiros”.



Por otro lado, el legislador aseguró no ser “partidario de que se refundan porque son totalmente distintos” argumentando que “el autopréstamo no es un retiro, es con devolución. En cambio, los retiros no tienen devolución. Además, son dos temas distintos”.



“Lamentablemente vemos que el autopréstamo del gobierno que está en el Senado no avanza y que es solamente por $1 millón. Este es totalmente distinto y esperamos que avance más rápido porque la gente necesita soluciones hoy, concretas”, precisó.



Finalmente, el diputado aseveró que este proyecto “soluciona temas que son importantes para la gente: poder dar un pie de la casa, poder pagar deudas, poder realizar operaciones que hoy no tienen para hacer. Así que creo que son dos temas distintos los retiros con el autopréstamo”.