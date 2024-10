Diputados rechazan cuestión previa invocada por la defensa y van al fondo de acusación constitucional contra Vivanco y Muñoz

Por 52 votos a favor, 91 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó la denominada cuestión previa en el caso de la acusación constitucional presentada por la oposición contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.



Ahora, los parlamentarios comenzaron a revisar el informe evacuado por la comisión revisora, que aprobó por 4 votos a 1 el libelo acusatorio y que es presentado a la consideración de los legisladores por la diputada Sofía Cid, quien presidió la instancia precalificadora.



El escrito acusa a ambos jueces por notable abandono de deberes. En el caso de Vivanco, por las irregularidades dadas a conocer tras sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, en una de las aristas del Caso Audios que lo mantiene en prisión preventiva, imputado de delitos de corrupción.



A Muñoz, en tanto, se le acusa de entregar información reservada a su hija, Graciel Muñoz, quien se desempeña como jueza de garantía. Junto con ello, se la acusa haber omitido su obligación de denuncia, al no informar que su hija había mentido para trasladarse al extranjero durante la pandemia del Covid-19 y realizar teletrabajo.



La discusión se centró en si la acusación debía ser votada en conjunto o por separado, considerando que hay dos acusados en un mismo libelo por causas diferentes.



Tras un receso de más de dos horas, y con la firme oposición del oficialismo, en particular del Partido Socialista, se ratificó que la votación sobre la cuestión previa y la procedencia de la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela y Vivanco, se realizaría en una sola votación. La mesa de la Corporación optó por no separarla, en oposición a lo que solicitaban los partidos de Gobierno.



Tanto la presidenta de la comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra los jueces, la diputada Cid, recomendó “que este libelo acusatorio continúe su tramitación y pase al Senado”, lo que fue secundado por los otros miembros no oficialistas que integraron esa instancia: Eduardo Durán (RN), Yovana Ahumada (Ind.) y Chiara Barchiesi (Republicana).



Solo se opuso el diputado Jaime Sáez (FA), quien calificó la situación como “manipulación política”, ya que se les “obligaba” a votar en “un solo texto hechos que no guardan conexión” y llamó a “acoger la cuestión previa y rechazar esta acusación conjunta”.



Luego de la presentación del informe de la comisión, comenzó la exposición de los abogados de los ministros.