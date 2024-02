Director de Senapred sobre incendios en Valparaíso: “Muchos técnicos coinciden en que hubo una clara intencionalidad”

A 14 años del terremoto del 27 de febrero de 2010, el director nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, se refirió a los cambios que ha habido en la institucionalidad de respuesta ante desastres y a los aprendizajes que deja la última catástrofe de incendios forestales en la Región de Valparaíso.



En entrevista con Radio Pauta, Hormazábal dijo que “el evento del 27F fue un punto de inflexión que hizo que se cambiara la manera en la que se enfrenta este tipo de emergencias. En ese sentido, uno de los aspectos principales fueron las comunicaciones, ya que se entendió que no había comunicación en ciertos lugares en contextos de emergencia y eso fue subsanado”.



“Ahora tenemos comunicaciones redundantes, satelitales, VHF, con múltiples canales, que nos permite mantener la comunicación con todas las direcciones del país y con todas las instituciones integrantes del sistema”, explicó.



En cuanto a la preparación del organismo frente a incendios forestales, el director de Senapred afirmó que ese tipo de emergencias son dinámicas, imposibles de prever la dirección en que avanzarán las llamas.



“Uno puede hacer ciertas predicciones, pero cuando tenemos eventos como el de Viña del Mar es muy difícil. Este año hubo condiciones imprevistas como por ejemplo del punto de vista delictual en que ya muchos técnicos coinciden en que hubo una clara intencionalidad“, afirmó.



“Como servicio, tenemos verificado dos cosas: las comunicaciones de emergencia no fallaron y los mensajes SAE desde terreno salieron en menos de tres minutos desde nuestras consolas, y, por otro lado, tenemos un informe técnico que dan cuenta de que las compañías recibieron el mensaje. Ahora por qué esos mensajes no llegaron a las personas, eso es parte de la investigación“, aseguró.



Consultado sobre cómo operaron los planes de emergencia en la zona, el director de Senapred indicó que “para nosotros son muy importantes los planes, que son un instrumento muy relevante. Pero si los planes, cuando llega el momento de ponerlos en práctica, no lo hago porque no los entrené o porque no participé, eso es algo que se debe determinar ahora”.



Sobre qué tan difícil es enfrentar la emergencia en lugares donde existen asentamientos irregulares, Hormazábal enfatizó que “aquí hay un tema sociocultural que es muy complejo, ya que aquí se construye en riesgo. Aquí no todo es el plan de emergencia“.



“Tenemos que ver qué hacemos para no volver a construir ahí, ya que lamentablemente los asentamientos irregulares se construyen en lugares desocupados y uno dice ¿por qué está desocupado?, precisamente porque la historia demuestra que son lugares de riesgo, y lamentablemente se hace la vista gorda“, criticó.