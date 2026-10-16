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Director del CEP admite no estar “seguro que los gobiernos tengan que apropiarse de las efemérides”

Juan Luis Ossa se refirió, en Tele13 Radio, al llamado del Presidente José Antonio Kast a tener una “mirada de futuro”. Admitió no estar “seguro que los gobiernos tengan que apropiarse de las efemérides, sean estas para bien o para mal. Yo creo que estas son cuestiones muy propias de la sociedad civil, en realidad, y por eso no me extraña que los centros de estudios nos estemos reuniendo para discutir eso”.

Patricia Schüller Gamboa
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Director del CEP admite no estar “seguro que los gobiernos tengan que apropiarse de las efemérides”

El director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos (CEP), Juan Luis Ossa, se refirió al séptimo aniversario del estallido social de octubre de 2019 y a las actividades que realizarán en conmemoración.

En conversación con Tele13 Radio, Ossa señaló que “vamos a juntar a distintos centros de estudios de derecha, centro derecha, liberales y conservadores, por decirlo de alguna forma, con el fin de volver a analizar, volver a conversar sobre la crisis de octubre”.

Respecto al llamado del Presidente José Antonio Kast a tener una “mirada de futuro”, Ossa dijo no estar “seguro que los gobiernos tengan que apropiarse de las efemérides, sean estas para bien o para mal. Yo creo que estas son cuestiones muy propias de la sociedad civil, en realidad, y por eso no me extraña que los centros de estudios nos estemos reuniendo para discutir eso”.

“Lo que ocurre muchas veces cuando el Estado se apropia de estas cosas, se apropia a su vez de una sola versión de los acontecimientos. No estoy diciendo que este sea el caso, porque al parecer no van a hacer mayores cosas”, añadió.

“Ahora, que los partidos lo hagan me parece bien, porque cada uno tendrá su interpretación, muy probablemente lo que haga la oposición será distinto a lo que, en mi caso, pienso sobre el 18 de octubre, pero es legítimo querer instalar un relato. Eso es lo que se ha hecho siempre en la historia, pero no estoy tan convencido de que sea el Estado quien tenga que hacerlo”, indicó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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