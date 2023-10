Ed Sheeran reveló que perdió la visión luego de fumar marihuana con Snoop Dog

El cantante británico Ed Sheeran develó la experiencia en la que fumó marihuana con el rapero Snoop Dog, instancia en la que aseguró haber perdido la visión debido a las altas cantidades consumidas.

La situación fue revelada en el podcast “Needs a Friend” de Conan O’Brien, en donde el artista confesó que asistió a un show del rapero en Melbourne en compañía de su esposa y su suegra. Tras los saludos a su familia, Snoop Dog llevó a Sheeran a la parte de atrás del escenario, donde junto a su equipo comenzaron a fumar “porro por porro, porro por porro”, según reveló el cantante.

Pese a no ser un consumidor habitual de marihuana, Sheeran aceptó solo para ostentar el título de haber fumado con Snoop Dog. “Yo no fumo, pero estaba en el camerino y ellos estaban fumando por fumar (…) Estaría decepcionado si Snoop no estuviera drogado”, comentó.

En ese instante, Snoop le ofreció marihuana, invitación que no pudo evitar aceptar. “Tengo un poco y pienso: ‘No me siento tan mal, esto es bueno’ Entonces tengo un poquito más, y tengo un poquito más, y tengo un poquito más… Dios mío”, recordó.

“Dios, recuerdo que lo miré y pensaba: ‘No veo nada ahora mismo’”, señaló el cantante de 31 años.