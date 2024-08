EEUU aseguró que Edmundo González ganó las elecciones en Venezuela

Mediante un comunicado compartido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se informó que Washington concluyó, basándose en “pruebas abrumadoras”, que el candidato opositor Edmundo González fue el ganador de las elecciones del pasado domingo 28 de julio en Venezuela.

“Dadas las abrumadoras pruebas, es claro para los Estados Unidos, y sobre todo para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio”, sostuvo Blinken.

Cabe recordar que durante la noche del domingo, las autoridades electorales anunciaron, con el 80% escrutado, que Nicolás Maduro era el ganador con un 51,2%. Sin embargo, desde ese momento, no han provisto un escrutinio completo, lo que ha levantado las sospechas de fraude electoral, consignó Cooperativa.

Este jueves, Blinken anunció que validan el escrutinio presentado por la oposición liderada por Corina Machado, que representa el 80% de las mesas electorales y que indican que González “recibió la mayoría de votos con un margen insuperable”.

“Desde el día de la elección, hemos consultado intensamente a socios y aliados en todo el mundo y, pese a que cada país ha tomado diferentes caminos para responder, ninguno ha concluido que Nicolás Maduro ha recibido la mayoría de votos”, aseguró.

De acuerdo con la autoridad, la declaración del Consejo Nacional Electoral (CNE) que otorgaba la victoria a Maduro “vino sin ninguna prueba que la apoyara”.

Según los datos de la oposición venezolana, que se basaba en actas obtenidas de manera independiente, Edmundo González obtuvo cerca del 70% de los votos, frente a un 30% de Maduro.

Electoral data overwhelmingly demonstrate the will of the Venezuelan people: democratic opposition candidate @EdmundoGU won the most votes in Sunday’s election. Venezuelans have voted, and their votes must count.