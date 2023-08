“El dolor está insoportable”: Coté López contó doloroso accidente por el que terminó en un hospital

La influencer Coté López comentó a sus seguidoras que tuvo particular problema con uno de sus aros, lo que le ocasionó una gran molestia.

“Ustedes se mueren el dolor que yo tengo, porque tengo inflamado. Lo que pasa es que se fue la pelota hacia adentro porque yo dije ‘ya, voy a apretar los aros porque están todos sueltos’”, constató Página 7.

“Cuando aprieto ese aro, estaba como de lado, entonces lo apreté tanto que se inflamó y la pelota se hundió. Y no había ninguna posibilidad de agarrarlo ni de arriba ni de abajo, porque no tira. Más encima, es como de esos aros gruesos que tienen harta traba”, agregó.

“Ayer lloré como tres veces sacándomelo y no hubo caso, así que la doctora salvadora espero que me ponga anestesia y me lo puedo sacar”, afirmó.

Producto de este hecho, le mandó un mensaje a su doctor, ya que se encontraba muy preocupada por el accidente que vivió.

“Doc, perdón la hora, pero es que estoy desesperada. Me apreté yo sola el aro para que no se me salieran. Pero apreté mucho y se fue hacia adentro. El dolor está insoportable”, contó.

Afirmó que “(tenía) miedo, porque de verdad que casi ni dormí porque el dolor es heavy. Y es una cagá chica, pero pareciera que me hubieran cortado la oreja con una tijera. Eso es lo que siento”, afirmó.