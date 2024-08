El libro autobiográfico de Britney Spears será llevado al cine

“The Woman in Me”, el libro de memorias de la cantante Britney Spears, será llevado a la pantalla grande de la mano de Universal, quien desarrollará una biopic sobre la “Princesa del pop”, producción que será dirigida por Jon M. Chu., responsable de “Wicked”.

Universal Pictures ganó los derechos cinematográficos de la exitosa obra, la que ha vendido más de 2,5 millones de ejemplares desde su publicación en octubre del año pasado.

Por medio de su cuenta de X, Spears confesó sentirse “emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con MarcPlatt. Él siempre ha hecho mis películas favoritas… estén atentos”.

El libro de memorias de la intérprete de “Toxic” narra su ascenso a la fama y diferentes episodios de su vida personal y artística, como la tutela legal que controlaba sus finanzas o sobre el aborto que tuvo durante su relación con Justin Timberlake.

La publicación rápidamente causó la euforia de sus seguidores, quienes manifestaron su felicidad y apoyo a la artista. “Te estábamos esperando, madre”, “Esto va a estar interesante” y “No puedo esperar” fueron tan solo algunos de los comentarios que dejó su publicación en redes sociales.

Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥