Empleada denuncia a Felipe Morandé por explotación y trata de personas en Francia

El diario francés Libération publicó el lunes una acusación por trata de personas que hizo una trabajadora peruana contra el exministro de Transportes y exembajador de Chile ante la OCDE, Felipe Morandé, y su esposa.



Según recogió Emol, una mujer que trabajaba en Chile como empleada de la familia de Morandé, actual candidato a concejal de Vitacura, se mudó con ellos a París en 2018, luego de que Morandé fuera nombrado representante de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).



La mujer denunció posteriormente un notable deterioro de sus condiciones laborales, junto a la confiscación de su libertad, por lo que en 2021 habría huido de su trabajo y más tarde denunció a sus exempleadores, quienes según el medio, se mantendrían protegidos debido a su “inmunidad diplomática”.



Morandé emitió al respecto un comunicado en el que señaló que “respecto a la nota publicada ayer por el diario francés Libération, quiero aclarar lo siguiente: Las declaraciones contenidas en la nota son completamente falsas y ajenas a la realidad. Carecen de todo fundamento y se están utilizando para dañar mi reputación en época de campaña electoral y afectar la honra de mi familia”.



Agregó que “a lo largo de mi carrera he demostrado una trayectoria intachable en funciones públicas, académicas y diplomáticas. Quienes me conocen saben que siempre he trabajado con profesionalismo y respeto hacia todas las personas”.



“Tomaré todas las acciones legales correspondientes para enfrentar estas acusaciones falsas e infundadas con la seriedad y rigor que el caso amerita para defender mi honra y la de mi familia”, concluyó en el comunicado.