En Coquimbo avisan: “Sabemos que ahora tenemos una pequeña diferencia con la U”

Con el empate que resignó Universidad de Chile ante Cobresal en El Salvador, Coquimbo Unido quedó como nuevo solitario puntero del Campeonato Nacional 2024, pues los “piratas” derrotaron a Ñublense y ahora superan a los azules por un punto.

Uno que se refirió al buen momento que vive el conjunto aurinegro fue el defensa uruguayo Manuel Fernández, quien mandó un aviso.

“Sabemos que ahora tenemos una pequeña diferencia con la U, pero tenemos que seguir mirando partido a partido como lo hemos hecho hasta el momento, eso nos va a dar resultado”, reconoció el zaguero charrúa en conversación con Radio ADN.

Sobre las claves de la buena campaña del conjunto nortino, sostuvo: “No pensamos en el partido que viene, sino en el que tenemos de turno, ese es el más importante. También la unión que hay en el grupo y la entrega. Nosotros sabemos que no tenemos estar al 100, sino al 200 por ciento cada uno, con compromiso y ganas. En el plantel no hacemos diferencia entre los más grandes y los más chicos, somos todos por igual, si nos tenemos que decir las cosas, las decimos en la cara. El cuerpo técnico sabe llevar muy bien al grupo y nos tiene a todos siendo importantes para lo que queremos.”

Por último, Fernández se refirió a la salida de Luciano Cabral, una de las figuras de Coquimbo Unido en la primera rueda, y abordó la llegada en su reemplazo del argentino Juan Manuel Vázquez: “Por el bien del equipo no queríamos que Luciano se fuera, pero todos sabíamos que él no iba a continuar con nosotros. Ahora llegó Manuel Vásquez, es un muy buen jugador, contra Ñublense mostró cosas importantes“.