En libertad quedó miembro de delegación vietnamita que fue detenido por abuso sexual

En libertad quedó el funcionario vietnamita que fue detenido por abuso sexual de una chilena. La Fiscalía Metropolitana Oriente le ofreció una salida alternativa que implica su salida inmediata del país y que no pueda volver en dos años. La víctima estuvo de acuerdo con esta solución.



Al término de la audiencia de control de detención del sujeto -escolta del presidente viernamita Luong Cuong, quien se encuentra de visita oficial en Chile-, el fiscal Félix Rojas informó que al imputado se le ofreció la suspensión condicional del procedimiento, la que aceptó.



Explicó que el funcionario vietnamita no podrá volver a Chile en el plazo de dos años. Tampoco podrá acercarse a la víctima y deberá fijar domicilio. “Esto fue comentado con la víctima y también hay que tomar en cuenta que se trata de un hecho único y que no hay riesgo para la víctima”, añadió.



Consultado si esta salida alternativa se puede aplicar en los casos de connotación pública, respondió que “en todos los casos en que la ley permite llegar a salidas alternativas y cumpliéndose las reglas tanto de la ley como los instructivos que establece la fiscalía, evidentemente que sí”.



También dijo que “el delito de abuso sexual permite en determinadas ocasiones la proposición de salidas alternativas. En este caso esas condiciones se cumplen y ese es el motivo por el cual se ofreció”. Finalmente, indicó que la víctima no tendrá algún tipo de reparación. No han trascendido mayores antecedentes del caso.



Previamente, el canciller Alberto van Klaveren señaló que “he recibido las disculpas del ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam respecto de este muy lamentable incidente, y Vietnam ha ofrecido toda la colaboración para esclarecer este caso y, por supuesto, nosotros, Cancillería, también prestaremos toda la colaboración necesaria a la Fiscalía y al tribunal respectivo en la medida en que seamos requeridos”.