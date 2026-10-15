“En tres días ya no caminaba”: Kurt Carrera revela complejo estado de salud de la perrita de su hija y apunta a la envidia

Kurt Carrera sorprendió con una confesión sobre el delicado estado de salud de Canela, la perrita de su hija, durante su participación en el programa “Medianoche con el Sultán”, de TV+. El humorista relató que la mascota sufrió un repentino deterioro físico que obligó a someterla a una operación.

En conversación con el Sultán de México, el integrante de “El Muro” también abordó las críticas que recibe en redes sociales y cómo estas han afectado su seguridad personal, recogió La Hora.

“Uno igual empieza a creer estas palabras y uno también se va insegurizando (…) a lo mejor no estoy tan chistoso o a lo mejor lo que estoy haciendo no es lo adecuado”, reconoció.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando el comediante contó lo ocurrido con Canela, una perrita joven que, según explicó, pasó de estar sana a perder la capacidad de caminar en apenas tres días.

“Hace poco una perrita de mi hija, la Canela, sana, joven, ¿sabís que en tres días ya no caminaba? Y fue complicado, la tuvimos que operar”, relató.

Kurt Carrera relaciona la situación de su mascota con las malas energías

El humorista explicó que Canela presenta una importante pérdida de movilidad en la parte inferior de su cuerpo. Por ello, su familia está concentrada en su recuperación y rehabilitación.

Pese a las dificultades, Carrera destacó que la mascota mantiene un buen ánimo. Además, contó que evalúan utilizar una silla de ruedas adaptada para facilitar sus desplazamientos.

Durante la entrevista, el comediante vinculó lo ocurrido con su percepción sobre la envidia y los comentarios negativos que ha recibido durante su actual etapa profesional en Chilevisión.

“Estoy pasando por un buen momento profesional, pero ese buen momento profesional al final siento yo que acarrea mucha envidia”, afirmó.

Luego agregó una reflexión sobre la posibilidad de que esas supuestas energías negativas hubieran afectado a la mascota en lugar de a él o a su familia.

“Puede ser que le afectó a la perrita y no a mí ni a mi familia”, planteó.

Se trata de una interpretación personal del humorista. En la conversación no se entregaron antecedentes médicos que permitan establecer una relación entre la condición de Canela y las creencias espirituales mencionadas.

La prioridad de Kurt Carrera es la recuperación de Canela

El Sultán de México recogió las palabras del invitado y planteó, desde sus propias creencias espirituales, que las mascotas podrían actuar como protectoras frente a determinadas energías.

Más allá de esa interpretación, Carrera aseguró que su principal preocupación es que Canela pueda recuperar su movilidad.

“Ahora con mayor razón la estamos cuidando, la estamos rehabilitando y le estamos haciendo todo lo posible a que esa perrita vuelva a caminar”, expresó.

La confesión se produjo durante una conversación en la que el humorista también repasó su trayectoria televisiva, su presente en Chilevisión y las experiencias espirituales que han marcado su vida.

“Medianoche con el Sultán”, programa de TV+ auspiciado por JuegaEnLínea, se transmite los sábados a las 21:00 horas y presenta entrevistas a figuras del espectáculo nacional.