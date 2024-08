Enel informa que reposición del servicio en la RM “puede tomar varios días”

La empresa de distribución eléctrica Enel informó que el restablecimiento del servicio en la Región Metropolitana “puede tomar varios días”, debido a la gran cantidad de puntos de interrupción que presenta la red y la dificultades para remover árboles y otros elementos que cayeron el tendido de superficie.



Víctor Tavera, gerente general de la compañía, confirmó que al menos 580 mil clientes están sin suministro y que se encuentran trabajando con cuadrillas adicionales para reponerlo.



En su opinión, una afectación como la causada por los vientos de la noche y la madrugada no se registraba desde 2010.



“No tenemos un catastro exacto de cuál es la magnitud, porque son 200 alimentadores, líneas de media tensión que fueran afectadas en varios puntos, no solamente en uno”, precisó, junto con afirmar que la reposición de en la totalidad de los casos “puede tomar varios días”.



“Quiero ser muy claro y transparente”, aseveró al respecto, junto con pedir a las personas no acercase a las líneas caídas, como también a las personas electrodependientes a contactarse con Enel para entregarles equipos electrógenos.



“Están todas nuestras cuadrillas en terreno”, aseguró, junto con asegurar compensaciones a los clientes afectados a través de las cuentas.



En cuanto a los clientes de la Compañía General de Electricidad (CGE) en la RM, el subdirector de operaciones, Francisco Jaramillo, afirmó a Biobío que esperan resolver los mayores problemas hoy, para el sábado dedicarse a puntos más focalizados.



“Hemos constatado un número importante de afectaciones y de puntos fallas. Sólo en la región Metropolitana superan los cien”, dijo Jaramillo.



“El poder reconstruir estos puntos nos va a llevar, creemos, los más importantes durante el día de hoy, quedando para mañana los puntos más focalizados”, agregó.



Las rachas de viento alcanzaron un máximo los 124 km/h, medido en la estación meteorológica de Pudahuel, lo que dejó diversos daños, árboles y postes caídos, además de un apersona fallecida por la caída de una palmera sobre un auto.