“Es bueno para aparecer”: Carolina de Moras revela que sigue soñando con Felipe Camiroaga

Carolina de Moras reveló que sigue soñando con Felipe Camiroaga, quien fue su compañero en la conducción del matinal “Buenos días a todos“ y murió en el accidente aéreo de Juan Fernández en 2011.

La comunicadora abordó el tema durante una conversación con Fernanda Hansen, última pareja del animador antes de su fallecimiento, en el podcast “La vida que somos”. En ese espacio, recordó cómo enfrentó la tragedia y el dolor que vivió tras la muerte del conductor.

Carolina de Moras recuerda el dolor tras el accidente de Juan Fernández

La periodista relató que la tragedia tuvo un fuerte impacto emocional en ella, especialmente por la dimensión que alcanzó el duelo a nivel nacional.

“tenía este peso de un Chile que lloraba a un avión… yo cargaba mi propia mochila, hay cosas que no me acuerdo, hay meses que tengo borrados en mi cabeza, aprendí mucho que el dolor es el dolor y hay que sentirlo. Yo no podía salir de la casa, porque no podía abrazar a señoras que lloraban por un familiar más, tenía en ese momento demasiado dolor para consolar y abrazar a los demás”, expresó.

De Moras explicó que necesitó tiempo para procesar la pérdida. La experiencia también la llevó a profundizar en su propia relación con la muerte y el duelo.

“Tuve que enfrentar la muerte, en un año, súper fuerte. Mucho curso, mucho libro, entender la muerte, todo eso se transformó, me metí en una introspección de poder entender la muerte para dejar de llorar a los que habían partido. Yo sueño ene con Felipe, te morí cómo hablamos”, contó.

El animador sigue apareciendo en sus sueños

Uno de los momentos más llamativos de la conversación ocurrió cuando De Moras contó que suele soñar con Camiroaga. Según relató, en esos sueños mantienen conversaciones y el animador le transmite la idea de que quiere regresar.

“Es bueno para aparecer”, comentó Fernanda Hansen al escucharla.

Luego, la exconductora de “Buenos días a todos” profundizó en el contenido de esos sueños y describió una escena que, según dijo, se repite.

“y en mi sueño, es muy loco, porque me dice ‘quiero volver y que entiendan que no me morí, pero como lo hacemos para que la gente no piense que me fui, pero yo tenía que desaparecer, y quiero que la gente entienda que estoy de vuelta’, siempre sueño lo mismo”, relató.

Las declaraciones permitieron conocer una dimensión íntima del duelo de Carolina de Moras, quien recordó tanto el impacto de la tragedia como la persistencia de la figura de Felipe Camiroaga en sus sueños.