Home Nacional "escritor peruano mario montalbetti gana premio iberoamericano de ..."

Escritor peruano Mario Montalbetti gana Premio Iberoamericano de las Letras José Donoso 2026

El jurado destacó “la contribución de su trayectoria al desarrollo de la literatura contemporánea junto con el reconocimiento nacional e internacional alcanzado por su obra y cómo su producción ha fortalecido el patrimonio literario y cultural iberoamericano”. Tras ser informado de que había sido seleccionado, sostuvo: “Estoy realmente muy contento de ser parte de esta lista muy notable de galardonados por este premio”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Escritor peruano Mario Montalbetti gana Premio Iberoamericano de las Letras José Donoso 2026

Mario Montalbetti, poeta, lingüista, ensayista y académico peruano, ganó el Premio Iberoamericano de las Letras José Donoso 2026. Este galardón es otorgado desde 2001 por la Universidad de Talca. Con el objetivo de destacar la trayectoria de literatos de América Latina, España y Portugal.

El escritor, tras ser informado de que  había sido seleccionado, sostuvo: “Estoy realmente muy contento de ser parte de esta lista muy notable de galardonados por este premio”.

Según consta en el Acta del fallo del jurado, la decisión unánime de premiar el autor peruano -quien recibirá una medalla y US$ 50 mil- se sustentó en “la calidad, originalidad y consistencia de su obra literaria. Además, de la relevancia e influencia de su producción intelectual en el ámbito de la literatura y cultura iberoamericanas”, consignó Emol.

Jurado destacó “la contribución de su trayectoria al desarrollo de la literatura contemporánea”

El jurado destacó “la contribución de su trayectoria al desarrollo de la literatura contemporánea. Junto con el reconocimiento nacional e internacional alcanzado por su obra. Y cómo su producción ha fortalecido el patrimonio literario y cultural iberoamericano”.

El jurado estuvo liderado por la escritora chilena Diamela Eltit, Premio Nacional de Literatura 2018. Lo integraron además Christopher Domínguez Michael (México), Andrés Ferrada Aguilar (Chile-Universidad Playa Ancha), Eva Valero (España-Universidad de Alicante) y Florencia Garramuño (Argentina-Universidad de San Andrés).

Nacido en Lima en 1953, la trayectoria intelectual de Montalbetti se caracteriza por el diálogo entre lingüística, filosofía y poesía. Con una particular preocupación por el lenguaje, sus límites y las posibilidades de significación del poema.

Como poeta, inició tempranamente su trayectoria literaria y publicó su primer libro, “Perro Negro, 31 poemas”, en 1978. Entre sus principales obras poéticas se encuentran “Fin Desierto” (1997), “Llantos Elíseos” (2002), “Cinco segundos de horizonte” (2005), “Ocho cuartetas contra el caballo de paso peruano” (2008) y “Lejos de mí decirles”, volumen de poesía reunida publicado en 2013.

Su bibliografía posterior incluye, entre otros títulos, “Notas para un seminario sobre Foucault”, “El pensamiento del poema + Decoherencia” y “El lenguaje del poema”.

Uno de los rasgos más reconocibles de su obra es precisamente la exploración del lenguaje como materia poética. Su trabajo ha tenido también una dimensión editorial y crítica, publicando artículos académicos sobre gramática formal en revistas especializadas, y ha participado en proyectos vinculados con la literatura, la fotografía, la filosofía y la reflexión contemporánea sobre el poema, consignó Emol.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Concepción: lugares y panoramas para juga...

Si buscas qué hacer en Concepción con niños, conoce estos lugares donde podrán jugar, entretenerse y disfrutar de distintas actividades en familia.

Leer mas
Triunfo
Óscar Landerretche, decano de la FEN, advirtió a Azul ...

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile afirmó que desde el club se aprecian “incumplimientos” respecto al convenio adscrito.

Leer mas
Nacional
Niño de 6 años resulta herido a bala en La Legua: Es e...

Según consignó T13, el hecho se conoció cerca de la medianoche de este viernes, momento en que la víctima ingresó en compañía de su madre al servicio de urgencias del Hospital Exequiel González Cortés, en la comuna de San Miguel. Este caso se suma otro ocurrido horas antes, cuando un niño de 12 años sufrió un disparo en Lo Espejo. Esto, también en el marco de un presunto enfrentamiento de bandas. En la instancia un hombre de 50 años también resultó herido.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/