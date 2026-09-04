Escritor peruano Mario Montalbetti gana Premio Iberoamericano de las Letras José Donoso 2026

Mario Montalbetti, poeta, lingüista, ensayista y académico peruano, ganó el Premio Iberoamericano de las Letras José Donoso 2026. Este galardón es otorgado desde 2001 por la Universidad de Talca. Con el objetivo de destacar la trayectoria de literatos de América Latina, España y Portugal.



El escritor, tras ser informado de que había sido seleccionado, sostuvo: “Estoy realmente muy contento de ser parte de esta lista muy notable de galardonados por este premio”.



Según consta en el Acta del fallo del jurado, la decisión unánime de premiar el autor peruano -quien recibirá una medalla y US$ 50 mil- se sustentó en “la calidad, originalidad y consistencia de su obra literaria. Además, de la relevancia e influencia de su producción intelectual en el ámbito de la literatura y cultura iberoamericanas”, consignó Emol.

Jurado destacó “la contribución de su trayectoria al desarrollo de la literatura contemporánea”

El jurado destacó “la contribución de su trayectoria al desarrollo de la literatura contemporánea. Junto con el reconocimiento nacional e internacional alcanzado por su obra. Y cómo su producción ha fortalecido el patrimonio literario y cultural iberoamericano”.



El jurado estuvo liderado por la escritora chilena Diamela Eltit, Premio Nacional de Literatura 2018. Lo integraron además Christopher Domínguez Michael (México), Andrés Ferrada Aguilar (Chile-Universidad Playa Ancha), Eva Valero (España-Universidad de Alicante) y Florencia Garramuño (Argentina-Universidad de San Andrés).



Nacido en Lima en 1953, la trayectoria intelectual de Montalbetti se caracteriza por el diálogo entre lingüística, filosofía y poesía. Con una particular preocupación por el lenguaje, sus límites y las posibilidades de significación del poema.



Como poeta, inició tempranamente su trayectoria literaria y publicó su primer libro, “Perro Negro, 31 poemas”, en 1978. Entre sus principales obras poéticas se encuentran “Fin Desierto” (1997), “Llantos Elíseos” (2002), “Cinco segundos de horizonte” (2005), “Ocho cuartetas contra el caballo de paso peruano” (2008) y “Lejos de mí decirles”, volumen de poesía reunida publicado en 2013.

Su bibliografía posterior incluye, entre otros títulos, “Notas para un seminario sobre Foucault”, “El pensamiento del poema + Decoherencia” y “El lenguaje del poema”.

Uno de los rasgos más reconocibles de su obra es precisamente la exploración del lenguaje como materia poética. Su trabajo ha tenido también una dimensión editorial y crítica, publicando artículos académicos sobre gramática formal en revistas especializadas, y ha participado en proyectos vinculados con la literatura, la fotografía, la filosofía y la reflexión contemporánea sobre el poema, consignó Emol.

