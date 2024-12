“Estamos en un proceso de asimilación”: Experto habla de cómo la IA transforma nuestras vidas y la forma en que Chile lo enfrenta

Carlos Araos es académico, periodista y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Diego Portales. Es un destacado especialista en gestión educacional universitaria y aseguramiento de la calidad, con una amplia trayectoria liderando procesos estratégicos y educativos en instituciones de educación superior. Ha ocupado roles clave como vicerrector académico en Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC) y director de Aseguramiento de la Calidad en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Su experiencia abarca el diseño de modelos educativos, políticas y estrategias de desarrollo académico, así como la creación de programas de pregrado, posgrado y diplomados. Además, ha desarrollado proyectos digitales de comunicación estratégica para organismos internacionales como Felafacs, Ciespal, la OEA y la Comunidad Europea. Su impacto también ha llegado a organizaciones chilenas como Entel, Metro de Santiago y diversas universidades.

En esta oportunidad, exploraremos con él los efectos de la Inteligencia Artificial (IA) en nuestra vida diaria, los desafíos éticos que plantea su uso, su potencial impacto en el ámbito laboral y social, y cómo Chile está afrontando la implementación de esta tecnología disruptiva.

¿Qué cambios emocionales o sociales ha provocado la introducción de la IA en nuestra vida cotidiana?

-La Inteligencia Artificial no es muy nueva, pero el efecto público es bastante reciente. Estamos hablando masivamente de esto recién este año. Así que estudios sobre el comportamiento directo de las personas, modificaciones conductuales directas, hay poco. Sin embargo, sí se puede especular algo sobre eso. Hay una especie de incertidumbre y de sorpresa. Desde el punto de vista psicológico, nos preguntamos si es adecuado o no es adecuado esto respecto al mismo uso de la IA, como por ejemplo si estoy haciendo trampa o no estoy haciendo trampa al usarla.

¿Por qué pasa eso?

-Porque es una tecnología disruptiva que llegó de pronto y de manera tan potente que el proceso de asimilación es demasiado rápido para el usuario. Sin ir más lejos, los que entienden de Inteligencia Artificial se dividen en dos grupos: los que sienten miedo al reemplazo y los que comienzan a explorarla. Por lo tanto, la gente está en un proceso de asimilación y desequilibrio inicial, pero las relaciones tienden al equilibrio.

¿Qué dilemas éticos concretos enfrentan los usuarios de IA en tareas cotidianas?

-La IA está en un momento de crisis paradigmática respecto a lo ético. Es algo nuevo y no se entienden del todo sus implicancias. Por ejemplo, ¿quién es el autor cuando una IA crea contenido? Otro dilema: si una IA toma decisiones importantes como evaluar el desempeño de personas o determinar acciones estratégicas. Los dilemas éticos varían según las dimensiones y fases de uso de la IA, desde tareas simples hasta las más complejas.

¿Cuán cerca estamos, si es que es posible, de que la IA desarrolle conciencia y autodeterminación?

-Actualmente, la IA no tiene conciencia de sí misma ni puede ir más allá de su programación. Traspasar esa barrera es hipotético y un riesgo potencial. Sin embargo, es importante desmitificar la idea de que la IA puede trascender como en las películas catastrofistas. Es una herramienta que opera dentro de los márgenes que se le imponen.

¿Qué beneficios concretos ha traído la IA en cuanto al uso personal o hasta doméstico?

–La IA permite ahorrar tiempo y procesar información con rapidez, adaptándose a necesidades específicas como recetas de cocina o investigación académica. Aunque genera incertidumbre, su impacto sigue una tendencia de integración, como ocurrió con internet en el periodismo. No reemplaza a la inteligencia humana, sino que se posiciona como un complemento.

¿Cómo se está implementando la IA en Chile? ¿Existe algún proyecto a nivel macro en su implementación?

-Chile tiene una tendencia adaptativa en la incorporación de tecnologías, pero carece de un marco estratégico claro para su implementación. Mientras otras sociedades analizan y generan tecnología, en Chile se prioriza la incorporación sin una estrategia de desarrollo fundamentada. Esto refleja la falta de pensamiento crítico analítico en la educación y en la planificación a largo plazo.