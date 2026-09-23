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Evacúan Mall Plaza Oeste tras aviso de bomba en Cerrillos

La situación fue alertada cerca de las 13:00 horas, lo que activó el protocolo de seguridad del centro comercial y provocó el desalojo preventivo de trabajadores y clientes.

Eduardo Córdova
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Evacúan Mall Plaza Oeste tras aviso de bomba en Cerrillos

El Mall Plaza Oeste fue evacuado por completo durante el mediodía de este miércoles tras un aviso de bomba en el recinto, ubicado en la comuna de Cerrillos.

La situación fue alertada cerca de las 13:00 horas, lo que activó el protocolo de seguridad del centro comercial y provocó el desalojo preventivo de trabajadores y clientes, de acuerdo a CHV.

Desde el mall señalaron que “se ha procedido a la evacuación preventiva a la espera de la determinación de la autoridad”.

Además, indicaron que trabajan de manera coordinada con las autoridades, teniendo como prioridad la seguridad de visitantes y colaboradores.

GOPE realiza diligencias en el recinto

Tras la alerta, personal del GOPE de Carabineros llegó hasta el Mall Plaza Oeste para realizar las primeras diligencias.

Hasta ahora, no se ha informado el origen del aviso ni el resultado del operativo.

La situación se mantiene en desarrollo mientras los equipos especializados trabajan al interior del recinto.

Source Texto: La Nación / Foto: @hectora70708700 en X
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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