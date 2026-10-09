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Exalta comisionada de la ONU para los DDHH ganó Premio Nobel de la Paz 2026

La jurista sudafricana Navanethem Pillay, conocida como Navi Pillay, fue galardonada este viernes. El Comité Noruego del Nobel la destacó como figura “instrumental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio son enjuiciados”.

Patricia Schüller Gamboa
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Exalta comisionada de la ONU para los DDHH ganó Premio Nobel de la Paz 2026

El Comité Noruego del Nobel otorgó este viernes el Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navanethem Pillay (85), conocida como Navi Pillay, exalta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y exjueza del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Pillay, nacida en Sudáfrica en 1941, sucede a la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada en 2025. El comité la destacó como figura “instrumental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio son enjuiciados”.

“Es una persona con un coraje excepcional e integridad que ha liderado el camino hacia un orden legal global más integral”, añadió el presidente del Comité Nobel Noruego, Jorgen Watnes Frydnes.

“Nacida en una familia de origen indio-tamil”

“Nacida en una familia de origen indio-tamil, bajo el apartheid en Durban, en Sudáfrica, Pillay se convirtió en abogada. Y en una pionera de la justicia enfrentándose a una profunda discriminación estructural, a la segregación y a la exclusión”, agregó Watnes.

También destacó que “un hilo conductor une su trabajo inicial defendiendo a Nelson Mandela. Y a otros que se opusieron al apartheid, con su labor como jueza en algunos de los tribunales clave de nuestro tiempo”.

Su padre era chofer de autobús y complementaba los ingresos familiares con la pesca. Su madre, ama de casa, insistió en que todos sus hijos —ocho en total— recibieran una educación formal.

Instituto noruego registró este año más de 280 candidaturas

El Instituto Noruego había registrado este año más de 280 candidaturas -208 de las cuales corresponden a personas, mientras que otras 79 son organizaciones- que permanecen secretas, dado que los nombres de los aspirantes solo se publican 50 años después de que el galardón sea entregado.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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