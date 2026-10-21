Exdiputado Gonzalo Arenas Hödar es designado subsecretario de la Segegob: será el nuevo vocero del Ejecutivo

El Gobierno confirmó la mañana de este miércoles la designación del abogado, académico y exdiputado de la UDI, Gonzalo Arenas Hödar, como nuevo subsecretario General de Gobierno. El exparlamentario será el nuevo vocero del Ejecutivo.

Arenas asumirá el cargo en reemplazo de José Francisco Lagos, quien, según informó la Dirección de Prensa de la Presidencia, continuará colaborando con el Mandatario en “diversas materias”.

Según consignó 24Horas, con este nombramiento, Arenas quedará a cargo de las vocerías del Gobierno. Función que hasta ahora ejercían el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Arenas fue diputado por el Distrito 48

Gonzalo Arenas es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Madrid.

Fue diputado por el Distrito 48, correspondiente a la Región de La Araucanía, durante dos períodos consecutivos, entre 2006 y 2014.

Durante el segundo gobierno del expresidente, Sebastián Piñera, se desempeñó como asesor especial de Asuntos Indígenas. Y cumplió funciones de asesoría en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y el Ministerio del Interior.

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la USS

En el ámbito académico, desde junio de 2024 ejerció como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián (USS).

“Como historiador, su investigación se ha centrado en la figura de Diego Portales y en la historia política e intelectual de Chile”, destacó la Dirección de Prensa de la Presidencia.