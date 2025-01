Exsupermodelo Loni Willison fue vista deambulando en la calle y escarbando en la basura en EEUU

Medios internacionales informaron nuevamente sobre la difícil situación de Loni Willison, exmodelo top, quien fue vista el pasado 1 de enero deambulando por las calles y cerca de un basural en Los Ángeles, California.

Willison, quien trabajó para grandes marcas de lencería a comienzos de los 2000, lleva cerca de 9 años viviendo en las calles. Su vida comenzó a deteriorarse en 2012 debido a problemas de salud mental y alcoholismo, tras lo cual, en 2014, decidió divorciarse de su exesposo, el célebre actor Jeremy Jackson, denunciando haber sufrido violencia doméstica.

La exmodelo declaró tiempo atrás que Jackson solía darle “golpes de corriente” cuando tenía ataques de ira. Sin embargo, no presentó cargos, argumentando que “sentía miedo”. Tras la separación, intentó trabajar como secretaria y asistente en un hospital, pero no logró estabilizarse laboralmente. En 2016, perdió el departamento que arrendaba y comenzó a vivir en las calles.

Imágenes recientes publicadas por Daily Mail muestran a Willison utilizando un vestido antiguo, además de una gorra y botines, mientras revisaba contenedores de basura cerca de un vertedero. En una entrevista con este medio en 2021, afirmó que prefería “no bañarse muy seguido” como estrategia de supervivencia.

(Daily Mail)

“Me roban y me quitan mis cosas, porque en la calle la gente hace lo que sea para sobrevivir. Si ven algo que tienes que les pueda ayudar, simplemente lo toman”, explicó. Además, señaló: “Cuanto más sucia, mejor para mí. También huelo mal porque necesito defenderme. Por eso me corté el pelo”.

A pesar de las adversidades, Willison afirmó en esa misma entrevista que no tenía grandes problemas, aunque deseaba “salir de la calle”. “Tengo todo lo que necesito ahora mismo: comida y un lugar donde reposar. Hay gente que me da dinero aquí y allá, y encuentro comida en los contenedores cerca de las tiendas”, concluyó.