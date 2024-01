Fabio terminó entre lágrimas por comentario de “Chama” sobre su expareja en “Tierra Brava”

Durante la noche de este jueves se vivió un comentado momento en el reality de Canal 13 “Tierra Brava”, después de que Fabio Agostini terminara entre lágrimas por unos dichos de Alexandra “Chama” Méndez acerca de su exnovia.

La situación ocurrió luego del cara a cara, instancia en la que Fabio votó por la venezolana (terminó siendo nominada); y también la encaró por una discusión que protagonizaron, donde Méndez reaccionó con violencia.

“Todo el mundo es testigo que el palo (de escoba) no lo lanzaste a la pared, sino a mí, y si no lo esquivo me lo das en la cara. Eres una persona agresiva y no deberías estar aquí”, manifestó el español.

Luego, cuando finalizó la votación, Agostini se sinceró en una conversación con Daniela Aránguiz y Nicolás Solabarrieta, revelando su decepción por la actitud de su examiga, y recordó los comentarios que realizó en su momento esta última, en torno a una supuesta agresión física contra su expareja.

“Esta tía es mala, inventa mier… de afuera”, señaló, detallando que, contrario a la versión que contó “Chama” que dio a entender que él fue el agresor, en realidad intentó que su exnovia fuera a un psicólogo para tratar sus problemas, según consignó Página 7.

Asimismo, indicó que “no quiero hablar mal de ella (su expareja), porque a esta tía la amo. Tengo conversaciones de ella donde me pide disculpas llorando. Y su mamá diciéndome ‘gracias por no levantarle la mano a mi hija’”.

Además, y con la voz quebrada, añadió que “se me hace hasta un nudo en la garganta. Pero ella (Chama) lo hace ver como si fuera al revés, como si yo le hubiera hecho algo a ella. Y aquí me estoy mordiendo la lengua por ella”.

“Ya todo el mundo se da cuenta de que miente. Y me sorprende, que una tía, a la que yo traté tan bien, me haya hecho cag… aquí dentro. Yo no puedo perdonar una cosa así. Lo del palo ya fue mucho, pero con lo que dijo de mi exnovia me mató”, cerró.