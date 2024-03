Fabrizio Copano se refirió a posibles funas en la antesala del estreno de “El Antídoto”

A las 22:30 horas se estrenará por las pantallas de Mega el nuevo programa del comediante Fabrizio Copano, “El Antídoto”, el nuevo estelar de la casa televisiva. En la previa a su estreno, el humorista recibió un emotivo saludo de Jame Corden. Ahora, junto con su homólogo Luis Slimming, abordaron las posibles “funas” que podrían acarrear los chistes contados en el espacio.

“Don Comedia”, quien forma parte del equipo de guionistas, comentó que “siempre está el escrutinio de la gente. Ojalá siempre se rían (…) aquí no hay ningún plan maquiavélico de destronar a nadie ni nada. Siempre hacer reír nomás. Así que ojalá la gente lo tome como tal”.

Por su parte, Copano, quien es el rostro visible del nuevo programa, advirtió que ante cualquier polémica contará con una abogada presente en el estudio, quien se encargará de frenarlos “antes de que nos funen”.

“También creo que entendemos que hoy día todo es ruido en las redes sociales. Uno dice: ‘no, están odiando no sé quién, están amando no sé quién’. Y todos los que están en las redes sociales están tan apasionados que no hay que tomarlo tan en serio tampoco”, agregó.

Durante su primer capítulo, el programa humorístico contará con una gran variedad de comediantes, actores y músicos de renombre nacional. Además, tendrá una entrevista exclusiva al presidente Gabriel Boric.