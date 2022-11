“Fallo Dividido”, la novela inspirada en un caso real que desmenuza la historia de una mujer acusada de asesinar a su único hijo

La periodista y escritora, Patricia Andrade, acaba de lanzar su tercera novela “Fallo Dividido” (Ril editores), que está inspirada en un caso real.

“Alexia”, su nombre de ficción, es acusada de asesinar a su único hijo y enfrenta el juicio donde se resolverá su culpabilidad o inocencia.

Patricia Andrade, viuda y madre de tres hijos, es autora también de “La mujer que fui” (2018) y “Horario de visita” (2021).

¿En qué momento conociste el caso?

-Fue hace varios años. Recuerdo que era verano, estaba en la cocina preparando el almuerzo y mirando de reojo las noticias, cuando el periodista que hace móviles informó de la detención de una mujer acusada de ahogar a su hijo. Dejé lo que estaba haciendo y me paré frente al televisor a escuchar los detalles, porque los hechos habían ocurrido en un sector de Santiago que conozco muy bien. Me impresionó ver a la que hoy es protagonista de mi novela “haciendo el pasillo” con las manos esposadas y rodeada de detectives. Mientras la miraba no podía dejar de pensar y decir en voz alta ¿por qué lo hizo?, ¿qué llevó a esta mujer, cuya situación parece ser privilegiada, a ser exhibida ante los medios como infanticida?.

“Me intrigaba saber qué había detrás de esta acusación, si había sido un acto de locura o había algo más, aunque los hechos, tal como lo mostraba la televisión, eran demoledores en su contra”, remarca.

¿Pensaste de inmediato que podías escribir una novela?

-No. Creo que en mí prevalece la formación periodística y la necesidad de estar siempre informada. Soy de esas personas que todos los días, incluso en vacaciones, lee los diarios y se mantiene al día con la actualidad. Además, y por simple curiosidad, sigo muchos casos policiales y soy visitante asidua del canal del Poder Judicial, pero no escribo sobre la mayoría de esos casos, ni siquiera un posteo en redes sociales.

Añade: “Seguí el caso durante todo su desarrollo y cerca de un año después de ocurridos los hechos me interesó como insumo literario para desarrollar un relato sobre los conflictos de la maternidad, de la relación madre-hijo, cuyas contradicciones y dificultades todavía permanecen en una zona oscura. Debo haber escrito unas 40 páginas cuando lo dejé para concentrarme en mi segunda novela, “Horario de visita”, pero nunca pude sacarme la historia de la cabeza. Cada cierto tiempo volvía a releer los antecedentes del caso, porque sentía que me faltaban piezas para desarrollar la historia y lo dejaba, hasta que un día decidí comenzar de cero y convertirlo en novela. Pero, nunca, en todos estos años dejé de pensar en ‘Alexia’, el nombre que inventé para la protagonista, y sólo descansé cuando puse el punto final.

¿Investigaste, hablaste con algunos actores del caso, leíste el fallo?

–Mi novela es ficción, sólo se inspira en un caso real, pero indudablemente para armar el contexto necesité recurrir a personas que dominan el funcionamiento del Poder Judicial, porque es un área que no conocía. Los casos penales son públicos, así que a medida que el proceso fue avanzando leí todo lo que se publicaba y como centré mi novela durante la semana que dura el segundo juicio de la protagonista (el primero fue anulado) lo complementé con entrevistas a profesionales que participan en juicios penales, para que me orientaran en torno al contexto.

“Me declaro muy agradecida de los profesionales que confiaron en mí y dedicaron su tiempo a ayudarme a entender cómo funciona el sistema, cómo realizan su trabajo o arriban a una decisión, para que yo pudiera contarlo a mis lectores de una manera que resultara fácil y didáctica”, remarca.

¿Te sentiste identificada por alguna mirada de los jueces?

-Mi opinión sobre el caso cambió muchas veces, porque sentía que muchas piezas no me calzaban, que no tenía todos los elementos a la mano para formarme una convicción. Es cierto que existe una sentencia, pero hay que recordar que la decisión de los jueces se basa sólo en las pruebas que la fiscalía presenta y la declaración de la madre, que puedes creer o no, que estaba sola con su hijo cuando ocurrieron los hechos. Afortunadamente, yo soy solo una narradora y no uno de los jueces que tuvo que formarse una convicción con las pruebas presentadas, lo que imagino fue una decisión difícil, puesto que en ninguno de los dos juicios hubo unanimidad. Si hiciéramos el inútil ejercicio de contar los votos de los dos juicios, llegaríamos a un empate.

Andrade sostiene que “como narradora, indudablemente, teñí mi relato con mi propio punto de vista, con mi opinión sobre lo ocurrido con ‘Alexia’ y su hijo. Es parte de la libertad que da el escribir ficción, pero reitero que no fue un proceso simple, lo que podría explicar por qué me demoré tanto en terminar la historia. Yo necesitaba una posición para poder avanzar y lo logré luego de releer decenas de veces mis apuntes y sobre todo con lo ocurrido antes de la decisión de los jueces, o más bien desde que ella salió esposada de su departamento”.

¿Qué busca Fallo Dividido?

-Es una buena historia que vale la pena ser leída y más allá de que es de fácil lectura, creo que hará que los lectores reflexionen. Invita a ver las cosas con matices, no en blanco y negro, a dudar de los juicios definitivos y las primeras impresiones.