Faloon expone conflicto que tuvo con Karol Lucero tras fin de su relación: “Llamó a mi ex para decirle cosas”

Faloon Larraguibel sorprenderá la noche de este miércoles con una inesperada confesión en el reality de Canal 13, “Palabra de Honor”, donde hablará sobre su antigua relación con Karol Lucero.

De acuerdo a un avance del próximo capítulo, todo ocurrirá en medio de una actividad, en la que Faloon será consultada por las declaraciones cruzadas que ha tenido en el último tiempo con Lucero.

“Yo conté cómo se había portado él conmigo después de que terminamos. Son cosas que viví. Ha pasado tanto tiempo que no tiene por qué ser algo malo. A él no lo he visto desde que terminé con él, no lo vi nunca más. Pero él hizo cosas que me molestaron, eso quizás mostró que tenía una espinita”, comentó la ex “Yingo”.

Posteriormente, su compañera de encierro, Fanny Cuevas, tomó la palabra y expuso unos dichos de Lucero. “Yo he escuchado a Karol hablar de Faloon, hace poco dijo que Faloon le había quedado debiendo plata y él tuvo que llamar a su marido”, mencionó.

Acto seguido, según consignó T13, Larraguibel entregó su versión sobre aquella polémica, y señaló que “fue después de un año de que habíamos terminado que él llamó a mi ex marido para decirle cosas. Entre otras cosas, dijo que yo había entrado sin permiso a su departamento para sacarle dinero, cosa que no es así”.

Asimismo, sentenció que “nunca mostró pruebas ni nada. Yo estaba embarazada en ese momento, no entendí por qué acudió a mi ex marido en vez de hablar conmigo”.