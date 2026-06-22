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Familia de Beccacece discutió con hinchas de Ecuador luego del empate ante Curazao en el Mundial

Tal como se aprecia en un video viralizado, familiares del DT argentino discutieron con fanáticos ecuatorianos en las tribunas, tras la igualdad sin goles que complicó enormemente al elenco sudamericano.

Leonardo Medina
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Familia de Beccacece discutió con hinchas de Ecuador luego del empate ante Curazao en el Mundial

Un tenso momento protagonizaron familiares del DT de Ecuador, Sebastián Beccacece, luego del empate 0-0 del sábado pasado ante Curazao en el Mundial 2026. 

Dicho resultado complicó enormemente al elenco sudamericano, pues después de dos fechas, acumula solo 1 punto en el Grupo E.

Por lo mismo, tras el cotejo con Curazao, los hinchas ecuatorianos expresaron su descontento en las tribunas del Kansas City Stadium, con gritos dirigidos al entrenador. Y en medio de esa situación, parte de su familia reaccionó y discutió con los fanáticos.

Tal como se aprecia en un video viralizado, una mujer, pariente de Beccacece, lanzó un vaso con liquido hacia los aficionados.

“No tenés ni pu… idea. No sabes de fútbol, no viste el partido”, dijo la mujer visiblemente molesta. 

Asimismo, otro familiar del entrenador también encaró verbalmente a los hinchas y les reprochó sus críticas.

Consignar que, en la última fecha, Ecuador deberá buscar su clasificación a dieciseisavos de final frente a nada menos que Alemania

El duelo está programado para este jueves 25 de junio, a las 16:00 horas. Además, se disputará en simultáneo con el partido de Costa de Marfil y Curazao.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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