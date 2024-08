“Fefé”, el exclusivo perfume para perros lanzado por Dolce & Gabbana

La firma de moda italiana Dolce & Gabbana sorprendió, y no necesariamente a su público humano, con una exclusiva nueva fragancia para perros llamada “Fefé”.

El particular perfume, con un aroma cálido y con notas de ylang ylang, almizcle y sándalo, es libre de alcohol, por lo que puede ser utilizada sin problema por los canes. Su nombre es un homenaje al perro de Domenico Dolce, uno de los fundadores de la marca.

De acuerdo con T13, el diseñador sostuvo un amor inconmensurable hacia su perro, motivo por el que quiso homenajearlo con el perfume que fue catalogado por la marca como una “rutina de belleza divertida”.

“Rocíe Fefé en las manos o sobre un cepillo y, a continuación, masajee o cepille el pelo de su perro desde el centro del cuerpo hacia la cola para regalarle un momento de caricias perfumadas”, sostiene la marca sobre el uso del perfume, que posee un precio de 99 euros, lo que se traduce en más de cien mil pesos chilenos.

“Fefé” es presentado en una “elegante botella de vidrio lacado verde, adornada con una vibrante tapa de metal rojo y una preciosa pata bañada en oro de 24 quilates”.

Tras su adquisición, los usuarios recibirán un collar para perro D&G con etiqueta, con la posibilidad de grabar el nombre de su compañero en el accesorio.

Introducing #DGFefé, the first fragrance mist for dogs by #DolceGabbana.



Discover more at https://t.co/AH8O2btGfF



No animals were mistreated during the making of this campaign. Their safety was fully protected.#DGBeauty pic.twitter.com/chYveXgkUC