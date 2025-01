Felipe Kast por reforma de pensiones: “Le pediría al oficialismo menos ansiedad y más seriedad”

Estos días son fundamentales para el proyecto de reforma de pensiones, que se encuentra en trámite en la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por el senador Felipe Kast (Evópoli). El parlamentario pidió “menos ansiedad” por parte del oficialismo.

En una entrevista con T13 Radio, Kast expresó: “Le pediría al oficialismo un poco menos de ansiedad y más seriedad. Vamos a trabajar todos los días que sea necesario, aquí nadie quiere dilatar”.

Kast mencionó que convocó al Consejo Fiscal Autónomo debido a que “hay temas financieros muy complejos”. Explicó que el proyecto consta de más de 600 páginas que deben ser revisadas con detenimiento. El legislador agregó que recibieron más de 11 recomendaciones del CFA, de las cuales varias fueron incorporadas, aunque aún quedan pendientes temas importantes.

Por ejemplo, Kast destacó que el informe financiero no consideraba algunos aspectos cruciales. “Hay que incluir detalles sobre los colegios subvencionados y los consultorios, que requieren ajustes debido al aumento de las cotizaciones en el proyecto. Los colegios en todo Chile destinan el 70% de su gasto en personal, y si no se ajusta la subvención, claramente no alcanzará. Lo mismo pasa con los consultorios”, explicó.

Cuando se le preguntó sobre acusaciones de algunos del oficialismo, que afirman que la derecha está dilatando el proceso para dejarlo para marzo, Kast defendió su postura: “Es una forma de trabajar en serio. Algunos creen que la Comisión de Hacienda es solo un buzón, pero están equivocados. Nadie quiere tirar por la borda la posibilidad de una buena reforma, pero hay cosas que mejorar, y eso es lo que estamos haciendo”.

El senador reafirmó el compromiso de Chile Vamos con la reforma y la importancia de perfeccionarla. “Seguimos comprometidos, pero eso no significa que no debamos perfeccionarlo. Como presidente de la Comisión de Hacienda, voy a cumplir mi rol a cabalidad”, subrayó.

Kast también destacó que, aunque algunos han presionado para acelerar el proceso, su objetivo es asegurar una reforma que se logre de manera adecuada. “Lo más grave sería legislar mal”, concluyó el senador.

Finalmente, Kast expresó que su única tarea es generar una buena política pública. Si existen discrepancias de algunos sectores, ya sea del Frente Amplio o de la extrema derecha, aseguró que no es un problema suyo.