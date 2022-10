Fin de semana largo: se espera la salida de 423.000 vehículos desde la RM

Carabineros realizó la mañana de este viernes una fiscalización en el Terminal de Buses Sur en el marco del fin de semana largo, donde se proyecta una gran salida de santiaguinos hacia distintos puntos del país.



El coronel Juan Carlos Rodríguez, prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, informó que “423.000 vehículos, aproximadamente, deberían salir de la capital, según la previsión del Ministerio de Obras Públicas, y dentro de esos 423.000 serían 6.000 vehículos de transporte interurbano que sacarían a más de 270.000 personas desde este terminal como en el resto de los terminales”.



Indicó que “estamos acá fiscalizando, a los conductores se les está aplicando el narcotest y el alcotest con la finalidad de poder establecer que el conductor que traslada a más de 40 personas por cada bus lo hagan en las condiciones que correspondan”.



“Aparte de eso, estamos fiscalizando el uso del cinturón de seguridad por parte de los pasajeros y, si el cinturón de seguridad no está en las condiciones que requiere, se denuncia a la empresa. Además de eso, estamos revisando las condiciones técnicas en general del vehículo”, aseguró.



Sostuvo que “yo sé que es una molestia para las personas retirar un vehículo en circulación, porque retrasa un poco que la empresa que está siendo sancionada tenga que traer un bus de reemplazo, pero lo que nosotros nos prima es la seguridad de las personas. Si las condiciones técnicas de un vehículo no están dadas para que éste salga del terminal, Carabineros no lo va a autorizar y lo va a requisar y poner a disposición del juzgado de policía local competente”.



El capitán Rodríguez recordó que “el año pasado, en este mismo evento de fin de semana largo, hubo 28 personas fallecidas. Son números muy altos que deben llamar a la preocupación de todos, principalmente, a la preocupación del conductor que debe tomar conciencia que la conducción en estado de ebriedad no va de la mano”.



En relación a las carreteras, el carabinero comunico que “hoy día hay un incentivo económico, el peaje a $1.000 es en la Ruta 68 y en la Ruta 5 Sur en hasta las 13:00 horas, porque a contar de las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas hay un aumento de flujo vehicular hoy día. Mañana sábado desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas también hay un aumento de flujo vehicular”.



“Respecto al regreso, hay una mitigación de un 3×1 tanto en la Ruta 68 como en la Ruta 78 dependiendo si los flujos lo ameritan, eso va a ser analizado por las personas que vamos a estar presentes en las carreteras, llámese la concesionaria, los inspectores fiscales y Carabineros”, agregó.