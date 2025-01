Fiscal citó a ministra Fernández y senadora Allende por la fallida compra de casa del expresidente

La ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende (PS) fueron citadas a comparecer ante el Ministerio Público en calidad de imputadas, debido a la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende (1970-1973).

Según informa La Tercera, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, fue designado para dirigir la investigación penal que surgió tras la querella presentada por el abogado Raimundo Palamara.

La ministra de Defensa fue citada para el jueves 23 de enero, mientras que la senadora Allende lo fue para el viernes 24 de enero.

Ambas tienen prerrogativas para ser interrogadas, como la de establecer un domicilio, y en calidad de imputadas podrían invocar su derecho a guardar silencio. Para enfrentarse a la causa, ambas han contratado a la penalista Paula Vial.

No obstante, la senadora Isabel Allende enfrentará una nueva acción esta semana. La compra de la Casa Allende fue criticada debido a que una autoridad de Gobierno o un congresista no pueden celebrar contratos con el Estado. Aunque la acción no se concretó, el Partido Republicano y Chile Vamos han presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), el cual se revisará este jueves.

ESTRATEGIA COOPER

La “estrategia Cooper” comenzó a delinearse la semana pasada cuando el fiscal decidió allanar el Ministerio de Bienes Nacionales. No fue necesaria una orden de entrada y registro de un tribunal, ya que el nuevo ministro, Francisco Figueroa, ordenó colaboración total.

Si bien la PDI y el fiscal jefe de Focos de Coquimbo, Eduardo Yáñez, estaban facultados para recurrir a un juez de garantía si se les negaba el acceso a la documentación vinculada a la compraventa, esto no fue necesario.

REPRESENTANTE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

Por otro lado, el fiscal Yáñez tomó declaración, como testigo, de la jefa de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya. Moya es considerada una “mujer fuerte” en la repartición, manteniéndose en el cargo gracias a la exclusiva confianza del Presidente Gabriel Boric, a pesar de los cambios de ministros.

Moya tiene un conocimiento profundo sobre los decretos firmados por el Mandatario, y en el caso de la Casa Allende, fue responsable de uno de los primeros trámites de compra que tenía como objetivo la creación de un museo.

La abogada habría declarado sobre el conocimiento del Presidente sobre la compra, particularmente si supo que la ministra de Defensa y la senadora Allende eran beneficiarias de la adquisición. Además, se abordó la prohibición de entregar recursos públicos a quienes ostenten cargos públicos.

Finalmente, la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, también declarará como imputada, aunque aún no se sabe con claridad la fecha.