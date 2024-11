Fiscal de Arica: “Desde que se sumó el Ejército ha caído la inmigración ilegal”

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, valoró el trabajo de control de las fronteras desarrollado por Ejército y cómo este ha logrado disminuir el paso ilegal de migrantes a Chile en la zona norte.



En entrevista con Radio Cooperativa, el persecutor analizó la caída de la inmigración ilegal, en el contexto de la condena a 34 imputados en el juicio de Los Gallegos, célula del Tren de Aragua, por diversos delitos.



Al respecto, Carrera explicó que “si bien se desarticuló la organización, y no hay antecedentes que sigan operando en la región, las condiciones que hicieron atractivo el territorio para su instalación se mantienen”.



“Ser fronteriza con dos lugares productores de droga, tener puesto con ‘mejor bandera’ para ser recibidos en otras latitudes del mundo, y también ser una punta de lanza para iniciar las operaciones en el resto del país, también son factores que influyen”, precisó el fiscal.



“Todas esas cosas se mantienen, por lo tanto, ha hecho que los equipos no dejen de analizar toda esa información. Y lo estamos trabajando con Policía de Investigaciones, Carabineros y se nos sumó un muy buen aliado que es Ejército de frontera”, agregó.



“Se ha marcado un antes y un después desde que el Ejército se apersonó en el control, que no es perfecto, pero es muchísimo mejor de lo que teníamos con anterioridad”, sostuvo.



“En alguna oportunidad, señalé -hace dos años o más y causó un poco de revuelo en redes sociales y medios- que acá en Chile ‘entraba y salía el que quería’ y eso desagraciadamente era una realidad”, recordó.



“Sin embargo, desde que se instalaron los militares en las fronteras con cámaras térmicas y mucho efectivo desplegado, eso se cortó derechamente. O sea, si usted quiere entrar y salir, ya no está esa facilidad”, complementó.



“No es que sea perfecto el control, pero ya tiene que pensar en otros lugares geográficos, tiene que subir un poco hacia el interior donde la situación geográfica y climática es mucho más compleja. Entonces, ya no es el pasadizo que teníamos con anterioridad. De hecho, el mes pasado bajó al mínimo los ingresos”, indicó el fiscal regional de Arica.



Mario Carrera señaló que el Ministerio Público requiere que la oficina de fronteras, instalada a principio de año, comience a funcionar las 24 horas y los siete días de la semana desde el 2025 para dichos propósitos.



“Queremos que atienda también de noche y los fines de semana, porque entedemos que el crimen no está presente en ese horario (de lunes a viernes hasta las 00:00 horas) y las cosas ocurren en horarios que no está abierta nuestra oficina, por más que tengamos gente de turno”, finalizó el persecutor.